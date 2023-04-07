НАТО проведет в Таллинне спецобучение по кибербезопасности

Центр НАТО по сотрудничеству в области кибербезопасности в период с 18 по 21 апреля проведет в Таллинне обучение по киберзащите Locked Shields 2023.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Известно, что это будут самые большие в мире киберобучения, в них будут участвовать около 3000 человек.

Участникам Locked Shields предстоит решать реальные задачи в сфере кибербезопасности. Они будут противостоять атакам на электросети и повышать возможности сетей к защите. Также им предстоит принимать тактические и стратегические решения в критической ситуации.

"Ни другие учения по киберзащите не могут предложить такой конкретный и детальный опыт, как Locked Shields. 24 команды со всего мира должны будут поддерживать жизнь в критически важной инфраструктуре и ИТ-системах", - рассказал директор Центра НАТО по сотрудничеству в сфере кибербезопасности Март Ноорма .