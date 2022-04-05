НАТО поставить Україні зброю для відбиття нового наступу Росії, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про готовність Альянсу підтримати Україну у відбитті нового наступу Росії. Він додав, що українським захисникам нададуть зброю, яка довела свою ефективність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Столтенберга.
За його словами, в найближчі тижні очікується новий наступ Росії на схід і південь України. Таким чином загарбники спробують захопити весь Донбас і створити сухопутний коридор в окупований Крим.
"Це вирішальний етап війни. Наші союзники сповнені рішучості надавати подальшу підтримку Україні, в тому числі протитанковими засобами, системами ППО та іншою технікою", - додав Столтенберг.
Генсек НАТО уточнив, що надані Україні системи озброєнь довели свою ефективність. Він зазначив, що нові постачання включатимуть ту зброю, яка дозволить відбити російський наступ.
Зазначимо, за даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти готуються захопити Харків і оточити сили операції Об'єднаних сил.
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