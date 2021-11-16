ru ua
Вт, 16 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

НАТО підтримає країни Альянсу при загостренні ситуації з мігрантами на кордоні з Білоруссю

Новость на русском →
Брюссель, Вівторок 16 листопада 2021 20:27
НАТО підтримає країни Альянсу при загостренні ситуації з мігрантами на кордоні з Білоруссю Фото: НАТО підтримає країни Альянсу при загостренні міграційної кризи (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генсек НАТО Єнс Столтенберг запевнив Міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса в підтримці країн Альянсу в разі загострення ситуації з мігрантами на кордоні з Білоруссю. Більш детально про можливі заходи не повідомляється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

За даними видання, Столтенберг і Анушаускас обмінялися інформацією про ситуацію на кордоні з Білоруссю і діями офіційного Мінська на цьому тлі.

Він (генсек НАТО - ред.) запевнив мене, що, якщо ситуація (на кордоні з Білоруссю - ред.) радикально зміниться, то буде підтримка з боку НАТО, - цитує видання заяву Анушаускаса за підсумками зустрічі зі Столтенбергом.

Глава Міноборони Литви не повідомив про які саме заходи підтримки йшла мова. При цьому він додав, що в ході зустрічі вони не обговорювалися.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявив, що ситуація з мігрантами на кордоні Польщі та Білорусі може виникнути і в прикордонних районах України.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Білорусь Міграційна криза
NEWS
Рокіровки зон і 1000 гривень за вакцинацію. Що потрібно знати про карантин в Україні
Рокіровки зон і 1000 гривень за вакцинацію. Що потрібно знати про карантин в Україні
DAILY
"Дорогий папірець". Як українців карають за підробку "ковідних" документів
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна "Дорогий папірець". Як українців карають за підробку "ковідних" документів