НАТО підтримає країни Альянсу при загостренні ситуації з мігрантами на кордоні з Білоруссю
Генсек НАТО Єнс Столтенберг запевнив Міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса в підтримці країн Альянсу в разі загострення ситуації з мігрантами на кордоні з Білоруссю. Більш детально про можливі заходи не повідомляється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
За даними видання, Столтенберг і Анушаускас обмінялися інформацією про ситуацію на кордоні з Білоруссю і діями офіційного Мінська на цьому тлі.
Він (генсек НАТО - ред.) запевнив мене, що, якщо ситуація (на кордоні з Білоруссю - ред.) радикально зміниться, то буде підтримка з боку НАТО, - цитує видання заяву Анушаускаса за підсумками зустрічі зі Столтенбергом.
Глава Міноборони Литви не повідомив про які саме заходи підтримки йшла мова. При цьому він додав, що в ході зустрічі вони не обговорювалися.
Нагадаємо, раніше Столтенберг заявив, що ситуація з мігрантами на кордоні Польщі та Білорусі може виникнути і в прикордонних районах України.