НАТО підтримало вихід США з ракетного договору з Росією

НАТО закликає РФ знищити ракети 9М729

Союзники НАТО решительно поддержали выход Соединенных Штатов Америки из Договора о ракетах средней и меньшей дальности и заявили о существенном нарушении Россией своих обязательств по Договору. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу НАТО.

Союзники НАТО выразили сожаление, что Россия продолжает отрицать нарушения, отказывается предоставить какой-либо заслуживающий доверия ответ и не предпринимает никаких очевидных шагов к соблюдению договора.

Альянс призвал Москву использовать ближайшие шесть месяцев для того, чтобы возобновить действие ДРСМД. НАТО призвает РФ уничтожить ракеты 9М729.

Отметим, президент США Дональд Трамп заявил, что США разработают соответствующие вооружения в ответ на нарушение Москвой Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

РБК-Украина сообщало, что госсекретарь США Майк Помео заявил, что США приостанавливают участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности со 2 февраля. Помпео обвинил Россию в существенном нарушении Договора о РСМД, что подрывает возможность Москвы и Вашингтона улучшить отношения. США требуют от России уничтожения крылатой ракеты наземного базирования, которая нарушает ДРСМД.