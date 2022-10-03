НАТО опасается, что Россия готовится испытать ядерную торпеду "Посейдон", - СМИ

По данным издания, разведка НАТО направила союзникам отчет, в котором говорится о передвижении российской подводной ложки "Белгород". Она является носителем "Посейдона".

"В последние дни "Белгород" часто упоминается в анализах саботажа газопровода "Северный поток", поскольку это одно из направлений деятельности, для которого он был разработан", - говорится в материале.

Однако разведка НАТО утверждает, что российская подлодка никогда не выходила из Белого моря, а теперь готовится провести испытания в Карском море.

"Оружие Судного дня"

Россия говорила о создании "Посейдона" многие годы. Некоторые западные страны не верили в его существование.

Однако в 2015 году российский диктатор Владимир Путин подтвердил разработку данного оружия. Носителем суперторпеды является подлодка "Белгород". По российским данным, ее усовершенствовали, чтобы работать на глубинах, на которые не могут опуститься лодки НАТО. При этом она может провести под водой 120 дней.

Концепция "Посейдона" считается прототипом новой войны. Торпеда з ядерной боеголовкой может проходить под волнами 10 тысяч километров. Взрезаясь в побережье, она может вызвать радиоактивное цунами, а волна - стереть с лица земли такие мегаполисы, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес.

Напомним, в июле в России заявили, что атомный подводный ракетоносец "Белгород" уже передали в использование флоту.

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