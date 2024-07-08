НАТО планирует создать до 50 бригад для защиты от нападения России, - Reuters

НАТО понадобится от 35 до 50 дополнительных бригад, чтобы полностью реализовать свои новые планы по защите от нападения со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Источник агентства, говоривший на условиях анонимности, отказался предоставить какие-либо подробности о планах, которые являются секретными. Бригада состоит из 3000-7000 военнослужащих, поэтому создание еще 35-50 таких подразделений станет серьезной проблемой.

Еще одним признаком масштаба проблемы, с которой сталкивается НАТО в связи с необходимостью более серьезно отнестись к угрозе российского нападения после вторжения в Украину в 2022 году, стало заявление источника в сфере безопасности о том, что одной только Германии придется в четыре раза увеличить свои возможности противовоздушной обороны.

На саммите в Вильнюсе в прошлом году лидеры НАТО согласовали первые за более чем три десятилетия крупные планы обороны альянса, и с тех пор официальные лица работают над воплощением этих документов в конкретные военные требования.

Ожидается, что лидеры НАТО получат обновленную информацию о планах в Вашингтоне на этой неделе на саммите, посвященном 75-й годовщине трансатлантического альянса безопасности.

На просьбу прокомментировать ситуацию представитель НАТО заявил, что военные планировщики альянса определили "подробные требования к войскам и вооружению, необходимым для защиты альянса".

"Воздушная и противоракетная оборона, дальнобойное оружие, логистика, а также крупные наземные маневренные формирования входят в число наших главных приоритетов. НАТО, вероятно, поставит более высокие цели по возможностям для союзников, поскольку мы развиваем силы, которые могут реализовать наши планы и противостоять угрозам, с которыми мы сталкиваемся. Мы уверены, что наше сдерживание есть и будет сильным", - сказал чиновник.

Министерство обороны в Берлине отказалось комментировать будущие планы НАТО, поскольку они засекречены. Оно заявило, что все союзники призваны координировать с НАТО требования к возможностям, и что эти усилия будут продолжаться до следующего года.

Дополнительный персонал

Неясно, откуда союзники по НАТО могут взять дополнительный персонал для 35-50 бригад. Войска могут быть переведены из других частей вооруженных сил, могут быть набраны дополнительные солдаты, или члены НАТО могут выбрать сочетание обоих подходов.

Противовоздушная оборона - еще один серьезный недостаток, выявленный военными планировщиками НАТО, поскольку война в Украине продемонстрировала важность этих систем для защиты критически важной военной и гражданской инфраструктуры.

Подобные системы были бы особенно важны для Германии как крупного логистического узла и плацдарма в случае любого потенциального конфликта с Россией.

Когда Германия была прифронтовым государством НАТО во время холодной войны, на ее счету было 36 единиц ПВО Patriot, и даже тогда она полагалась на дополнительную поддержку со стороны союзников по НАТО.

Сегодня у немецких войск осталось всего девять единиц Patriot, после того как после российского вторжения в 2022 году Украине были переданы три единицы, и правительство начало размещать заказы на Patriot и другие системы ПВО для пополнения запасов.

Наземные системы ПВО, такие как Patriot компании Raytheon, созданы для перехвата приближающихся ракет.

После окончания холодной войны многие союзники по НАТО сократили количество подразделений противовоздушной обороны, исходя из того, что в будущем им придется иметь дело лишь с ограниченной ракетной угрозой, исходящей от таких стран, как Иран.

Это восприятие кардинально изменилось с вторжением России в Украину, которое заставило союзников по НАТО работать для увеличения запасов боеприпасов и устранения недостатков систем противовоздушной обороны.

Соглашение о первых крупных оборонных планах со времен Холодной войны, которые НАТО окрестило "региональными планами", означало фундаментальный сдвиг для западного военного альянса, который на протяжении десятилетий не видел необходимости в разработке новых крупномасштабных оборонных планов, поскольку считал, что постсоветская Россия больше не представляет экзистенциальной угрозы.