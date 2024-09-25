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НАТО планирует масштабную транспортировку раненых солдат в случае войны с Россией

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

НАТО планирует координировать транспортировку большого количества раненых солдат от линии фронта в случае войны с Российской Федерацией (РФ). Рассматривается наземный транспорт, поскольку эвакуация по воздуху может оказаться невозможной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу командования логистики НАТО Александра Солфранка в интервью Reuters.

Как пояснил Солфранк, будущие сценарии медицинской эвакуации будут отличаться от опыта в Афганистане и Ираке, поскольку конфликт с Россией будет предусматривать гораздо большую зону боевых действий, большее количество раненых и временное отсутствие преимущества в воздухе вблизи линии соприкосновения. 

Вызов, по его словам, будет заключаться в том, что быстро обеспечить качественную медицинскую помощь, в худшем случае, большому количеству раненых. 

"Сначала нужно достичь преимущества в воздухе. Чтобы достичь успеха по всей длине и глубине линии фронта, понадобится время. Из соображений планирования необходимо рассмотреть все варианты доставки большого количества раненых в медицинские учреждения, включая поезда, но потенциально также автобусы", - добавил он. 

Риск войны России и НАТО 

Немецкое издание Bild ранее опубликовало сценарий военных учений, во время которых вооруженные силы Германии готовятся к возможным гибридным атакам со стороны России на восточном фланге НАТО. Представитель НАТО прокомментировал эту публикацию, отметив, что сценарии учений всегда являются вымышленными ситуациями, предназначенными для оценки военных возможностей в конкретных регионах.

Литовское Министерство обороны также высказалось по этому поводу, указав, что сейчас нет никакой угрозы со стороны России для НАТО, поскольку Москва сосредоточена на войне в Украине.

Недавно новый президент Финляндии высказал мнение, что нападение России на его страну, которая стала членом НАТО, выглядит маловероятным.

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