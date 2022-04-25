НАТО очікує від Фінляндії забезпечення безпеки повітряного простору країн Балтії, - Yle

"На мою думку, дуже ймовірно, що в мирний час Фінляндія повинна була б якимось чином брати участь у програмі розширеної передової присутності (EFP) і забезпеченні безпеки повітряного простору країн Балтії", - сказав Янне Куусела.

Країни НАТО по ротації забезпечують безпеку повітряного простору країн Балтії, оскільки в Естонії, Латвії та Литви немає власних винищувачів.

Міністр оборони Естонії Калле Лаанет хотів би, щоб повітряний простір Естонії охороняли нові фінські винищувачі.

"Дуже важливо, що Фінляндія тільки що прийняла рішення про придбання 64 нових винищувачів F-35. Було б розумно, якби вони при необхідності літали в повітряному просторі Естонії", - заявив Лаанет.

Раніше командувач Силами оборони Естонії генерал-лейтенант Мартін Херем сказав, що Фінляндія могла б серйозно підтримувати Естонію, особливо на морі і в повітрі.

Точна роль Фінляндії стане ясною тільки тоді, коли країна вступить в НАТО.