У НАТО відреагували виведення всіх американських військ з Афганістану

Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Україна)

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг в четвер прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про виведення всіх американських військ з Афганістану до Різдва. Питання про виведення військових з країни буде прийматися спільно всіма учасниками операції в Афганістані.

Про це пише "Голос Америки".

Столтенберг не став прямо відповідати на запитання про те, чи був узгоджений план виведення американських військ з союзниками, замість цього нагадав, що причиною, по якій війська НАТО опинилися в Афганістані, став напад на Сполучені Штати.

Генсек НАТО підкреслив, що в інтересах загальної безпеки не можна допускати, щоб Афганістан знову став платформою для терористів.

Столтенберг підтвердив, що НАТО підтримує мирний процес і вітає переговори між офіційним Кабулом і талібами.

Нагадаємо, Трамп заявляв про плани по скорочення кількості американських військовослужбовців в Афганістані до чотирьох тисяч.

Раніше в Німеччині заявили, що США проінформували союзників про подальше скорочення чисельності американських військових в Афганістані в рамках миротворчої місії НАТО "Рішуча підтримка".