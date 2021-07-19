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НАТО звинувачує Китай у глобальный кібератаці через вразливість в Microsoft

Автор: Сергій Пишкін

Північноатлантичний альянс підтримав національну заяву союзників, в яких відповідальність за кібератаки покладається на Китай. Організація й надалі боротиметься за безпечний кіберпростір й докладатиме зусилля щодо його стабільності та зниження ризику конфліктів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАТО.

Згідно з заявою НАТО, альянс поклав відповідальність на Китай за глобальні кібератаки через вразливість програмного забезпечення Microsoft Exchange Server.

"Ми визнаємо національні заяви таких союзників, як Канада, Сполучене Королівство і Сполучені Штати, в яких відповідальність за компрометацію сервера Microsoft Exchange покладається на Китайську Народну Республіку", - наголошується у заяві.

НАТО закликає Китай й інші країни виконувати свої міжнародні зобов’язання на світовій арені, в тому числі й в кіберпросторі.

"Ми також підтверджуємо нашу готовність підтримувати конструктивний діалог з Китаєм, заснований на спільних викликах і на наших інтересах в таких областях, що мають відношення до альянсу, як кіберзагрози", - відзначається пресслужба НАТО.

Варто відзначити, що в березні Microsoft довелося оновити Exchange Server через її вразливість та ризик того, що низка приватних компаній Америки могли постраждати через хакерську атаку з боку Китаю. МЗС КНР, зі свого боку, відзначило, що країна виступає проти кібератак і не має жодного відношення до спроб зламати програмне забезпечення Microsoft.

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НАТОСполучені Штати АмерикиКитайкібератака