У НАТО стурбовані розробкою РФ підводного безпілотника

За словами Столтенберга, безпілотник - черговий приклад нарощування ядерного потенціалу РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс обеспокоен разработкой Россией подводного беспилотника "Посейдон". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на российские СМИ.

В частности, генсек альянса заявил, что беспилотник является очередным примером наращивания Россией инвестиций в укрепление своего ядерного потенциала.

Отметим, беспилотник планируют применять против авианосцев и кораблей противника "на любых направлениях океанского театра военных действий", а также против объектов береговой инфраструктуры, которые будут поражаться на межконтинентальной дальности.

Как писало РБК-Украина ранее, Столтенберг заявил, что альянс не намерен втягиваться в новую гонку вооружений и размещать новые ядерные ракеты в странах ЕС в ответ на действия РФ по нарушению Договора о ракетах малой и средней дальности.

Напомним, ранее члены НАТО поддержали выход Соединенных Штатов из Договора о ракетах малой и средней дальности и выразили сожаление, что РФ продолжает отрицать нарушения.

Добавим, ранее переговоры России и США по ракетному договору провалились.