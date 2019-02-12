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У НАТО стурбовані розробкою РФ підводного безпілотника

Новини » Політика    12.02.2019 - 15:47
У НАТО стурбовані розробкою РФ підводного безпілотника
Фото: Єнс Столтенберг (nato.int)

За словами Столтенберга, безпілотник - черговий приклад нарощування ядерного потенціалу РФ

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що альянс стурбований розробкою Росією підводного безпілотника "Посейдон". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на російські ЗМІ.

Зокрема, генсек альянсу заявив, що безпілотник є черговим прикладом нарощування Росією інвестицій у зміцнення свого ядерного потенціалу.

Відзначимо, безпілотник планують застосовувати проти авіаносців і кораблів противника "на будь-яких напрямках океанського театру військових дій", а також проти об'єктів берегової інфраструктури, які будуть вражатися на міжконтинентальній дальності.

Як писало РБК-Україна раніше, Столтенберг заявив, що альянс не має наміру втягуватися у нову гонку озброєнь і розміщувати нові ядерні ракети в країнах ЄС у відповідь на дії РФ щодо порушення Договору про ракети малої і середньої дальності.

Нагадаємо, раніше члени НАТО підтримали вихід Сполучених Штатів із Договору про ракети малої і середньої дальності і висловили жаль, що РФ продовжує заперечувати порушення.

Додамо, раніше переговори Росії і США по ракетному договору провалилися.

НАТО не буде втягуватися у нову гонитву озброєнь, - генсек НАТО допомагає Україні модернізувати ЗСУ та боротися з корупцією, - Столтенберг
Новини України НАТОРосійська ФедераціяЄнс Столтенбергбеспилотник
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