ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

НАТО і клімат: про що говорили Байден і Джонсон при першій телефонній розмові

Автор: Инна Собора

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провів телефонні переговори з новим президентом США Джо Байденом. Відбулася перша розмова з британським політиком після вступу Байдена в посаду.

Про це пише Reuters.

Джонсон, зокрема, заявив. що з нетерпінням очікує спільну роботу з новим президентом США.

"Прем'єр-міністр тепло привітав рішення президента приєднатися до Паризького договору про зміну клімату", - заявила прес-секретар Джонсона.

Популярні новини

"Спираючись на довгу історію співпраці Великобританії і США у сфері безпеки і оборони, лідери підтвердили свою відданість альянсу НАТО і нашим спільним цінностям у просуванні прав людини і захист демократії", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що США повернуться в Паризьку угоду. Рішення про приєднання до міжнародного договору про зміну клімату набуде чинності через 30 днів після його здачі на зберігання в ООН, заявила раніше команда Байдена.

У листопаді США стали першою країною в світі, яка вийшла з договору.

РБК-Україна писало, що новий глава Пентагону запевнив у непохитній відданості США цінностям НАТО.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Джозеф Байденклимат