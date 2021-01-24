НАТО і клімат: про що говорили Байден і Джонсон при першій телефонній розмові

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провів телефонні переговори з новим президентом США Джо Байденом. Відбулася перша розмова з британським політиком після вступу Байдена в посаду.

Про це пише Reuters.

Джонсон, зокрема, заявив. що з нетерпінням очікує спільну роботу з новим президентом США.

"Прем'єр-міністр тепло привітав рішення президента приєднатися до Паризького договору про зміну клімату", - заявила прес-секретар Джонсона.

"Спираючись на довгу історію співпраці Великобританії і США у сфері безпеки і оборони, лідери підтвердили свою відданість альянсу НАТО і нашим спільним цінностям у просуванні прав людини і захист демократії", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що США повернуться в Паризьку угоду. Рішення про приєднання до міжнародного договору про зміну клімату набуде чинності через 30 днів після його здачі на зберігання в ООН, заявила раніше команда Байдена.

У листопаді США стали першою країною в світі, яка вийшла з договору.

РБК-Україна писало, що новий глава Пентагону запевнив у непохитній відданості США цінностям НАТО.