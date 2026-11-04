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НАТО готовится наносить удары вглубь РФ: как изменилась оборонная стратегия блока

12:55 04.11.2026 Ср
3 мин
aimg Юлия Капитонова
НАТО готовится наносить удары вглубь РФ: как изменилась оборонная стратегия блока Фото: НАТО готовится к современной войне (Getty Images)
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Войны в Украине и на Ближнем Востоке заставляют НАТО пересматривать подходы к противодействию возможному нападению России. В частности, Альянс рассматривает возможность наносить удары по военным и промышленным объектам далеко в тылу врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

В июне высокопоставленные военные командующие и представители стран НАТО собрались на первом в истории Альянса симпозиуме по дальнобойным ударам (Deep Strike Symposium). Мероприятие организовал главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич.

В ходе встречи участники обсудили новые подходы к обороне европейской территории Североатлантического альянса, в частности в рамках военной игры, посвященной возможному противостоянию с Россией.

В течение десятилетий оборона Европы строилась преимущественно на принципе сдерживания противника и препятствования его продвижению. Однако после почти пяти лет полномасштабной войны России против Украины военные стратеги НАТО пришли к выводу, что одного лишь сдерживания наступления недостаточно, чтобы предотвратить российское вторжение.

Теперь для сдерживания обычных вооруженных сил Кремля Альянсу необходима более активная стратегия предотвращения нападения, известная в военной терминологии как "стратегия лишения противника возможностей" (denial).

Она предполагает не только уничтожение войск, которые могут пересечь границу, но и поражение военных баз, складов снабжения и промышленных объектов в глубоком тылу России.

Недавно Гринкевич подробнее объяснил этот подход во время выступления, посвященного его "теории победы". По его словам, сначала оборонительные силы НАТО должны остановить первую волну нападения, а затем ослабить возможности противника для продолжения наступления.

Если Россия продолжит наступательные действия, Альянс должен "разрушить систему ведения войны противника", нанося удары не только по наступающим войскам, но и по всему, что их обеспечивает, поддерживает или контролирует. Об этом генерал заявил во время выступления в Варшаве.

При этом стратегия не предусматривает перехода к применению ядерного оружия.

Ключевую роль в новой стратегии должны играть высокоточные средства поражения большой дальности - как дорогостоящие современные системы, так и сравнительно недорогие ракеты.

США в последнее время модернизируют и расширяют арсенал высокоточного дальнобойного вооружения. Речь идет, в частности, о крылатых ракетах Tomahawk и ракетах ATACMS, а также о разработке новых систем.

Европейские союзники, отстающие в этом направлении, пытаются ускорить создание собственных образцов вооружения и увеличить имеющиеся небольшие запасы крылатых ракет Storm Shadow, SCALP и Taurus.

Понятие "глубокий удар" не имеет единого определения: в зависимости от подхода речь идет о поражении целей на расстоянии от примерно 160 км до нескольких сотен километров за линией фронта.

В случае боевых действий для этого будут использовать дальнобойные ракеты, реактивные снаряды и беспилотники. Их целями могут стать не только традиционные военные объекты - отдаленные авиабазы или армейские комплексы, - но и промышленные предприятия, объекты критической инфраструктуры и ресурсные базы России, расположенные за тысячи километров от границ НАТО.

Этот подход часто описывают как необходимость атаковать лучника, а не просто защищаться от его стрел. Именно такую стратегию Украина уже применяет в войне против России.

Кстати, ранее стало известно, что США хотят попросить союзников по НАТО больше денег на оружие для Украины.

А глава Госдепа Марко Рубио придумал причину, почему Украина, мол, никогда не станет членом Альянса.

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