НАТО готується до розриву договору про ліквідацію ракет між США і РФ

Країни НАТО вживатимуть скоординовані і оборонні дії

Страны НАТО в связи с выходом США и России из договора о ликвидации ракет (ДРСМД) предпримут скоординированные и оборонительные действия. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По его словам, Альянс готовится к "миру без договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Министры обсудят шаги, необходимые, чтобы приспособиться к миру, в котором будет больше российских ракет, и продолжать эффективное сдерживание и оборону", - пояснил Столтенберг.

Он подчеркнул, что в ближайшие полгода, по истечении которого США официально выйдут из ДРСМД, у России есть "последняя возможность осознать свою ответственность", и НАТО призывает РФ использовать эту возможность.

При этом Столтенберг не пояснил, что именно намерено предпринять НАТО, но отметил, что ее действия будут "скоординированными, взвешенными и оборонительными".

Напомним, Столтенберг заявил, что Альянс не намерен втягиваться в новую гонку вооружений и размещать новые ядерные ракеты в Европе.

Как писало РБК-Украина ранее, переговоры России и США по ракетному договору провалились.