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НАТО повинно закрити для росіян небо на українськими АЕС, - ДТЕК

Фото: ДТЕК закликає НАТО закрити для росіян небо на українськими АЕС (dtek com)
Автор: Артем Горовенко

НАТО та країни заходу повинні якомога швидше закрити небо для російських ракет і літаків над всіма українськими АЕС для недопущення техногенної катастрофи світового масштабу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука.

"Атомна станція - це не іграшка. Це велика небезпека. Потрібно закривати небо над атомними станціями. Принаймні, щоб жодної небезпеки не було для не тільки України, а й всього світу. Тому що це може бути катастрофа світового масштабу. Припинити це можливо лише або ж введенням без польотної зони над атомними станціями, або ж шляхом перемоги над загарбниками, які окупували нашу атомну станцію в Запорізькій області, в Енергодарі. Інших способів, я, нажаль, не бачу", - заявив Сахарук.

Він також наголосив, що окупанти йдуть на порушення всіх можливих міжнародних конвенцій щодо ведення війни, тому не виняток, що вони можуть навмисно пошкодити обладнання АЕС.

Нагадаємо, 4 березня російські війська вторглися на територію найбільшої в Європі Запорізької АЕС, обстрілявши станцію та зруйнувавши учбовий корпус. Після цього провідні енергокомпанії України, зокрема ДТЕК, вперше закликали захід закрити небо для росіян над українськими АЕС.

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