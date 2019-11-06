Член ради директорів групи компаній "Укрлендфармінг", член ради директорів і генеральний директор Avangardco IPL Наталія Василюк увійшла до ТОП-20 найуспішніших менеджерів українських компаній за версією економічного видання «Власть денег».

«Власть денег» опублікувала рейтинг найуспішніших менеджерів українських компаній. Рейтинг складений в алфавітному порядку (за прізвищами), без ранжування за номерами. При відборі кандидатів, зазначає видання, головним критерієм було вміння знайти ефективну відповідь на виклики, що стоять перед компанією, в тому числі і на проблеми, що виникли через зовнішні, не залежні від компанії, обставини. Також враховувалися досвід роботи і інші професійні показники. Використовувалися відомості з різних відкритих джерел, в тому числі офіційна інформація компаній, повідомлення ЗМІ, думки галузевих експертів.

Наталія Василюк розпочала свою кар'єру в 2004 р в якості директора з продажу та маркетингу в ТОВ "Прикарпатська Фінансова Компанія". З 2004 по 2007 р була фінансовим директором ТОВ "Станіславська Торгова Компанія". Наталія Василюк почала працювати в групі компаній "Авангард" в 2007 р До січня 2013 р займала посаду генерального директора компанії. У квітні 2010 р увійшла до складу ради директорів AVANGARDCO IPL, залишаючись генеральним директором. Очолювала раду директорів AVANGARDCO IPL в період з січня 2013 по квітень 2016 р, у квітні 2016 р повторно призначена генеральним директором AVANGARDCO IPL.

AVANGARDCO IPL - одна з найбільших агропромислових компаній України, найбільший виробник яєць і сухих яєчних продуктів в Україні та Європі. З травня 2010 р акції AVANGARDCO IPL в формі глобальних депозитарних розписок котируються на Лондонській фондовій біржі. Компанія займає 30% промислового ринку яєць і 66% ринку сухих яєчних продуктів в Україні. Поголів'я курей-несучок AVANGARDCO IPL одне з найбільших в Європі. В Україні продукція компанії відома під торговою маркою "Квочка".

Виробничий цикл AVANGARDCO IPL є вертикально інтегрованим. Компанія керує кожним з ключових етапів ланцюжка створення вартості – від виробництва комбікорму і розведення курей-несучок до реалізації яєць і яєчних продуктів. Підприємства AVANGARDCO IPL розташовані в Україні.

У першому півріччі 2019 року порівняно з першим півріччям минулого року агрохолдинг AVANGARDCO IPL збільшив виробництво яєць на 44%, до 1,8 млрд штук, а експорт - в 2,64 рази, до 785 млн шт. Консолідована виручка зросла на 25%, до $ 84,8 млн, експортна виручка - на 57% і склала 53% в консолідованому виторзі компанії. Компанія експортує свою продукцію вже в більш ніж 40 країн світу – в країни Євросоюзу, на Близький Схід, в країни Африки, Азії та СНД.

"У другому півріччі 2019 року компанія зосередиться на трьох ключових напрямках розвитку: зростання продажів, роботі над довгостроковими відносинами з іноземними партнерами та збереженні високої якості продукції", – відзначає Наталія Василюк.

AVANGARDCO IPL входить в структуру Групи компаній «Укрлендфармінг» українського бізнесмена Олега Бахматюка. До складу AVANGARDCO IPL входять 19 птахофабрик, 3 інкубатора, 10 зон з підрощування молодняку, 6 комбікормових заводів, 3 склади тривалого зберігання яєць, 2 птахокомплекси повного циклу "Авіс" і "Чорнобаївське" і біогазовий завод. До складу AVANGARDCO IPL також входить завод з виробництва яєчних продуктів "Імперово Фудз", який є одним з найбільш технологічно розвинених об'єктів з переробки яєць в Європі.