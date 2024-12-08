Следующий год должен стать прорывным в восстановлении энергетики, - нардеп

Украина должна в 2025 году построить максимум новых энергетических мощностей благодаря сотрудничеству с международными финансовыми организациями (МФО) и инвесторами.

Об этом заявила народный депутат, глава подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facabook .

"Станет ли 2025 год прорывным в восстановлении энергетики полностью зависит от государства... Давно уже нужно было брать максимум от возможности восстановить энергетику. Особенно за средства партнеров и МФО", - написала Гриб в Facebook.

Она пояснила, что в энергообеспечении страны ключевую роль сыграет "Укрэнерго". И на этой компании кроме большой ответственности есть еще и большое бремя по долгам.

По ее словам, в ближайшее время ожидается утверждение размера финансирования "Укрэнерго" на 2025 год.

"Если Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг утвердит тарифы на запланированном уровне, значит государство все же изменило подход и становится, наконец, заинтересовано в решении долгового кризиса в энергетике", - считает депутат.

Гриб подчеркивает, что долги "Укрэнерго" влияют на расчеты перед производителями зеленой электроэнергии и это влияет на принятие решений по развитию энергетики потенциальными инвесторами.

Как сообщалось ранее, задолженность НЭК "Укрэнерго" за компенсацию производства электроэнергии из альтернативных источников перед госпредприятием "Гарантированный покупатель" превысила 30 млрд гривен.

Эксперты и инвесторы призывают государство не допустить дальнейшего накопления долгов "Укрэнерго" за услугу по увеличению производства электроэнергии из ВИЭ.