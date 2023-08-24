RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Следующий шаг за ФСБ. Эксперт спрогнозировал, как будут развиваться события в РФ после смерти Пригожина

Фото: руководитель наемников ППК "Вагнера" Евгений Пригожин (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая, Данила Крамаренко

После новостей о крушении самолета Пригожина близкие к ЧВК "Вагнера" паблики начали разгонять угрозы о том, что могут повторить марш на Москву.

Об этом РБК-Украина рассказали военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Мусиенко говорит, что по логике последних событий счёт 2:0 в пользу Шойгу и Герасимова. Ведь сначала стало известно об увольнении командующего Военно-космических сил Сергея Суровикина, который был человеком ФСБ в структуре военных, "ястребов", выступавших за уничтожение Украины. Теперь - уничтожение верхушки "Вагнера".

"Дальше, очевидно, должен быть ответ ФСБ. Возможно, они попытаются предпринять какие-то действия в ущерб российским войскам на территории РФ. Например, диверсии на каких-то объектах с целью дискредитировать военное руководство. В любом случае, я думаю, ответ должен быть", - считает эксперт.

Что ждет Россию Путина

Коваленко сомневается, что марш на Москву может повториться. По его словам, ночи было достаточно, чтобы в столице начались уличные бои и вспыхнула Фрунзенская набережная, на которой расположены здания минобороны.

"Самая активная часть "вагнеровцев" в Беларуси, без тяжелого вооружения. И после бравурных заявлений в социальных сетях ничего не было сделано, чтобы начать процесс мести за своего главаря. Поэтому особо ничего ждать не стоит. "Вагнеровцев" просто рассредоточили и уничтожили Пригожина", - отметил эксперт.

В то же время те, кто поддерживал основателя ЧВК, никуда не исчезли. Но по мнению Коваленко, у "пригожинского" пула недостаточно возможностей, чтобы открыто выступить против Путина. И на сегодня нет такого человека, который бы примерял на себя роль Пригожина.

Детальнее о ликвидации Пригожина, возможных последствиях и о том, к чему следует готовиться российскому президенту, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЕвгений ПригожинВойна России против УкраиныВагнеровцы