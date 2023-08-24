Следующий шаг за ФСБ. Эксперт спрогнозировал, как будут развиваться события в РФ после смерти Пригожина

Мусиенко говорит, что по логике последних событий счёт 2:0 в пользу Шойгу и Герасимова. Ведь сначала стало известно об увольнении командующего Военно-космических сил Сергея Суровикина, который был человеком ФСБ в структуре военных, "ястребов", выступавших за уничтожение Украины. Теперь - уничтожение верхушки "Вагнера".

"Дальше, очевидно, должен быть ответ ФСБ. Возможно, они попытаются предпринять какие-то действия в ущерб российским войскам на территории РФ. Например, диверсии на каких-то объектах с целью дискредитировать военное руководство. В любом случае, я думаю, ответ должен быть", - считает эксперт.

Что ждет Россию Путина

Коваленко сомневается, что марш на Москву может повториться. По его словам, ночи было достаточно, чтобы в столице начались уличные бои и вспыхнула Фрунзенская набережная, на которой расположены здания минобороны.

"Самая активная часть "вагнеровцев" в Беларуси, без тяжелого вооружения. И после бравурных заявлений в социальных сетях ничего не было сделано, чтобы начать процесс мести за своего главаря. Поэтому особо ничего ждать не стоит. "Вагнеровцев" просто рассредоточили и уничтожили Пригожина", - отметил эксперт.

В то же время те, кто поддерживал основателя ЧВК, никуда не исчезли. Но по мнению Коваленко, у "пригожинского" пула недостаточно возможностей, чтобы открыто выступить против Путина. И на сегодня нет такого человека, который бы примерял на себя роль Пригожина.

Детальнее о ликвидации Пригожина, возможных последствиях и о том, к чему следует готовиться российскому президенту, - в материале РБК-Украина.

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