Следующий канцлер Германии? Кто такой Фридрих Мерц и что он говорил об Украине

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Юные годы и начало карьеры

Фридриху Мерцу 69 лет, родился в городе Брилон (земля Северный Рейн-Вестфалия, которая входила на тот момент в состав ФРГ). Его отцом был местный судья и активист Христианско-демократического союза (ХДС) Йоахим Мерц. Мать, Паула Совиньи, происходила из известной семьи мэра Брилона.

Во времена правления Гитлера дед Мерца был членом нацистской партии, а отец воевал в составе Вермахта и 4 года был в плену. Однако после окончания Второй мировой войны уже в должности судьи Йоахим Мерц провел несколько крупных судебных процессов против нацистских чиновников.

Фридрих рос в семейном доме Совиньи (в 2021 году его выставили на продажу со стоимостью 2 млн долларов), учился в гимназии Брилона, затем изучал право в Боннском университете.

Получив юридическое образование, стажировался в суде Саарбрюккена, но вскоре перешел в частную адвокатскую практику.

В возрасте 17 лет Фридрих Мерц стал членом молодежного крыла ХДС, а в 25 возглавил Брилонское отделение "Молодого союза" партии.

Политическую карьеру начал в качестве депутата Европейского парламента. Баллотировался в 1989-м и после избрания работал в ЕП один срок, входил в Комитет по экономическим и монетарным вопросам.

Конкурент Меркель

Мерц стал депутатом Бундестага от Христианско-демократического союза в 1994-м. Через четыре года занял должность вице-председателя партии, а в 2000-м возглавил фракцию ХДС в Бундестаге.

После проигрыша партии на выборах 2002 Фридрих Мерц покинул пост. Место лидера фракции ХДС заняла Ангела Меркель. Позже она блокировала предложенные Мерцем реформы, а тот, со своей стороны, критиковал инициативы Меркель. Их противоречия в партии были идеологическими – Ангела Меркель хотела сместить ХДС в более левую часть политического спектра, Фридрих Мерц добивался сохранения консервативной направленности.

В 2005 году Меркель, как представительница Христианско-демократического союза, стала федеральным канцлером Германии. Мерц еще 4 года продолжал работать в парламенте, входил в состав Комитета по правовым вопросам и параллельно был членом наблюдательных советов нескольких немецких компаний.

В 2009 году он ушел из политики, а решил вернуться только в 2018, когда пришло время определить преемника Меркель в связи с ее выходом на пенсию. Впрочем, тогда лидером ХДС была избрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Миллионер с собственным самолетом

Во время паузы в политической карьере Фридрих Мерц работал корпоративным юристом, входил в состав наблюдательных советов десятков компаний.

Был старшим советником в международной юридической компании Mayer Brown, возглавлял наблюдательный совет немецкого подразделения инвестиционного гиганта BlackRock.

Благодаря работе в частном секторе Мерц значительно увеличил свое состояние. Его официальный ежегодный доход достиг миллиона евро.

Политик владеет частным самолетом, который сам пилотирует, имеет коттедж у озера в Баварии. При этом называет себя представителем "верхнего звена среднего класса", а не элиты, из-за чего не раз становился объектом общественной критики.

Кандидат в канцлеры

Фридриху Мерцу удалось возглавить ХДС с третьей попытки. Это произошло в начале 2022 года. Тогда же после проигрыша на выборах его партия перешла в оппозицию (первое место заняла Социал-демократическая партия во главе со ставшим канцлером Олафом Шольцем).

Из-за кризиса в правящей коалиции осенью прошлого года в Германии были назначены внеочередные выборы в Бундестаг (состоятся 23 февраля 2025).

Соцопросы прогнозируют победу консервативному блоку ХДС/ХСС, а Фридрих Мерц в таком случае станет новым канцлером Германии.

Фото: Фридрих Мерц – кандидат в канцлеры Германии (x.com/_FriedrichMerz)

В своих предвыборных обещаниях Мерц говорит, что "заставит Германию снова функционировать". Он выступает за упрощение налоговой системы и понижение налогов. Похожее, но более радикальное предложение Мерц выдвинул еще в начале 2000-х, предложив сократить налоговую декларацию до размера подставки под стакан пива.

Как и ближайший конкурент на выборах (ультраправая "Альтернатива для Германии"), Фридрих Мерц стремится к установлению жесткой иммиграционной политики.

Он критикует решение Ангелы Меркель "открыть двери" для мигрантов. Лидер ХДС обещает, что в свой первый день в должности канцлера он закроет границы для нелегалов.

Мерц отметил, что хочет пускать в страну только тех, кто хочет въехать легально, то есть может предъявить паспорт, удостоверение личности и, при необходимости, визу. При этом федеральная полиция будет иметь полномочия арестовывать мигрантов. Также кандидат в канцлеры анонсировал изменения в системе социальных выплат беженцам в случае своего избрания.

Ранее Фридрих Мерц отметился несколькими скандальными заявлениями относительно мигрантов в Германии: говорил, что "беженцы лечат зубы на средства налогоплательщиков", называл детей мигрантов-мусульман "маленькими пашами", а украинцев – "социальными туристами".

Впрочем, на следующий день после заявления об украинских беженцах Мерц извинился за свои слова: "Я сожалею об употреблении фразы "социальный туризм". Это было неточное описание проблемы, которая может наблюдаться в отдельных случаях. Я далек от того, чтобы критиковать беженцев из Украины, которым выпала нелегкая судьба. Если мой выбор слов воспринимается как оскорбительный, то официально прошу прощения".

Фридрих Мерц также выступает за увеличение оборонного бюджета Германии, создание Национального совета безопасности, который должен разработать новую Стратегию нацбезопасности. По его мнению, бюджет на оборону в размере 2% ВВП, по стандарту НАТО, нужно увеличить до 3%, и Германия должна достичь этого показателя как можно скорее.

Что Мерц говорит о войне в Украине

Мерц последовательно поддерживает Украину с самого начала полномасштабного вторжения РФ. Он первым из немецких политиков посетил Киев весной 2022 года.

"Это совершенно бессмысленная война против мирных жителей: женщин, детей, пожилых людей. Я ошеломлен", – написал лидер ХДС во время поездки в Ирпень.

Скриншот x.com/_FriedrichMerz

Фридрих Мерц критиковал канцлера Германии Олафа Шольца за нерешительную позицию и промедление в оказании военной помощи Украине, в частности, относительно дальнобойных ракет Taurus.

В декабре 2024 он во второй раз приехал в Киев и во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил, что в случае своего избрания канцлером увеличит военную поддержку.

"Позиция нашей фракции четкая – мы хотим предоставить вашим Вооруженным силам возможность достигать военных баз (в России – ред.) – не гражданского населения и инфраструктуры, а именно тех целей, по которым ведется война против вашей страны", – отметил Мерц и добавил, что ограничением дальности вооружения нынешнее правительство Германии вынуждает Украину "воевать с завязанной за спиной одной рукой".

В то же время, он заявил, что не принимал бы решения о поставке Taurus самостоятельно, а только в координации с новой администрацией США и европейскими союзниками.

Фридрих Мерц также предложил создать контактную группу в составе Германии, Польши, Великобритании и Франции, чтобы сформировать общую позицию по справедливому для Украины окончанию войны.

Фото: встреча Владимира Зеленского и Фридриха Мерца в Давосе (x.com/ZelenskyyUa)

Находясь на Всемирном экономическом форуме в Давосе, лидер ХДС провел еще одну встречу с Владимиром Зеленским. Мерц подчеркнул, что Украина с помощью союзников должна быть способна вести мирные переговоры с Россией с позиции силы.

"Эта война должна закончиться, но она не закончится с позиции слабости. Она закончится только с позиции силы и без всякой надежды для Путина победить и захватить Украину", – сказал Мерц.

Кандидат в канцлеры Германии посвятил войне в Украине значительную часть своей программной речи 23 января 2025. Фридрих Мерц назвал завершение войны в Украине одним из своих ключевых приоритетов в случае победы на выборах в Бундестаг.

Он отметил, что восхищается "волей к свободе украинского народа". По мнению политика, европейской архитектуры безопасности, сложившейся после падения железного занавеса, больше не существует, а от "географически крупнейшей страны в мире исходит прямая угроза".

Мерц считает, что посягательства кремлевского лидера Путина не ограничиваются Украиной, а направлены "на всю территорию бывшего Советского Союза". И через несколько лет Россия сможет бросить вызов НАТО.

"Россия не должна больше видеть шансов успешно продолжать эту войну военным путем", – говорит глава ХДС. По его мнению, для этого необходимо, чтобы Украина была "достаточно сильной", чтобы "эффективно защищаться от российской агрессии".

"Для Украины, я считаю, главный ответ – она должна выиграть эту войну", – подчеркнул Фридрих Мерц.

По убеждению Мерца, победа Украины означает восстановление территориальной целостности с демократически легитимным правительством, осуществляющим государственный суверенитет, а также полную свободу выбора политических и военных союзов.

Политик отметил, что "Германия не должна стать стороной конфликта", однако Украину следует поддерживать всеми необходимыми дипломатическими, финансовыми, гуманитарными и военными средствами.

При подготовке материала использовались: публикации сайта ХДС, n-tv, The Guardian, DW, сообщения Фридриха Мерца в Х.