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Следующие переговоры Украины с МВФ ожидаются в ноябре, - НБУ

Фото: переговоры МВФ и Украины продолжатся в ноябре 2022 года (Carol M Highsmith)
Автор: РБК-Украина

Миссия экспертов Международного валютного фонда завершена. Следующие переговоры с МВФ состоятся в ноябре этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный банк Украины.

Во время работы миссии МВФ по Украине представители Нацбанка и Министерства финансов Украины провели ряд встреч с экспертами фонда. Были подробно рассмотрены вопросы текущего состояния экономики Украины, макропрогнозы, параметры государственного бюджета на 2023 год и источники покрытия его дефицита.

Кроме того, обе стороны договорились о разработке плана мероприятий НБУ и правительства Украины по поддержанию макроэкономической и финансовой стабильности, а также определению потребности во внешнем финансировании. Эти меры станут основой новой Мониторинговой программы с привлечением Совета МВФ.

"Мы настроены на скорый переговорный процесс для утверждения Мониторинговой программы с привлечением Совета МВФ в декабре, что позволит не только заложить прочную основу нашей макроэкономической политики, но уже в начале следующего года сделать ощутимые шаги в направлении новой масштабной программы МВФ. Также она будет способствовать увеличению возможности Украины привлекать средства от других доноров", - подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный.

Напомним, миссия Международного валютного фонда по Украине работала в Вене с 17 по 20 октября. По словам специалистов, она стала важным этапом в отношениях с Фондом и сигналом другим партнерам по расширению международной помощи Украине.

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Национальный банк Украины