Наступление ВСУ будет долгим, а россияне уже понесли огромные потери, - генерал Милли

О контрнаступлении ВСУ

По словам Милли, российские войска сейчас находятся в достаточно плохом состоянии, они уже понесли огромные потери.

"Моральное состояние у них не очень высокое. Их лидерство (на поле боя - ред.) сомнительное и неоднозначное, зависит от типа подразделения. На стратегическом уровне среди руководства явно много споров. Логистика не в лучшем состоянии. Следовательно, россияне, правда, в обороне", - сказал генерал.

Он подчеркнул, что еще пару месяцев назад он говорил, что контрнаступление ВСУ будет долгим, кровавым и медленным. Милли добавил, что именно это сейчас и происходит, однако в целом Украина борется и ведет очень тяжелый бой.

О победе Украины

Милли объяснил, что для Украины эта война является экзистенциальной борьбой за выживание. Однако для другой части Европы и мира, а также для США, речь идет о том, чтобы международные правила остались в силе.

"То, что сделал Путин, - это лобовая атака на те правила международного порядка, которые существуют уже восемь десятилетий после окончания Второй мировой войны", - сказал генерал.

Он уточнил, что если конечным результатом будет Украина - свободная, независимая суверенная страна со свободной территорией, это потребует значительных усилий.

"И это долгая, очень тяжелая война с большими потерями, которая продолжается. Вы можете достичь этих целей военными средствами. Это займет много-много времени", - ответил генерал США.

О дипломатическом урегулировании войны в Украине

Милли отказался комментировать какие-либо будущие события, текущие переговоры или что-то в этом роде. По его словам, есть разные способы достижения этих целей (победы - ред.).

"И я бы сказал прямо сейчас, наверное, слишком рано говорить об этом. Это контрнаступление еще не исчерпало себя. Поэтому мы должны увидеть, чем все это закончится, а потом двигаться дальше", - сказал генерал США.

Наступление Украины

Этим летом украинские военные активизировали наступательные действия на востоке и юге нашей страны. В частности, в Донецкой и Запорожской областях.

За это время нашим защитникам удалось освободить более 10 населенных пунктов. Недавно Минобороны Украины сообщило об освобождении поселка Урожайное на западе Донецкой области. Позже в Генштабе ВСУ подтвердили эту информацию.

Сегодня спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что украинские военные продолжают наступательную операцию в районах южнее Бахмута.