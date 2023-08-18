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Наступление ВСУ будет долгим, а россияне уже понесли огромные потери, - генерал Милли

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Пятница 18 августа 2023 21:00
Наступление ВСУ будет долгим, а россияне уже понесли огромные потери, - генерал Милли Фото: Марк Милли (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Наступление Вооруженных сил Украины будет долгим и медленным, однако российские войска уже понесли огромные потери.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

О контрнаступлении ВСУ

По словам Милли, российские войска сейчас находятся в достаточно плохом состоянии, они уже понесли огромные потери.

"Моральное состояние у них не очень высокое. Их лидерство (на поле боя - ред.) сомнительное и неоднозначное, зависит от типа подразделения. На стратегическом уровне среди руководства явно много споров. Логистика не в лучшем состоянии. Следовательно, россияне, правда, в обороне", - сказал генерал.

Он подчеркнул, что еще пару месяцев назад он говорил, что контрнаступление ВСУ будет долгим, кровавым и медленным. Милли добавил, что именно это сейчас и происходит, однако в целом Украина борется и ведет очень тяжелый бой.

О победе Украины

Милли объяснил, что для Украины эта война является экзистенциальной борьбой за выживание. Однако для другой части Европы и мира, а также для США, речь идет о том, чтобы международные правила остались в силе.

"То, что сделал Путин, - это лобовая атака на те правила международного порядка, которые существуют уже восемь десятилетий после окончания Второй мировой войны", - сказал генерал.

Он уточнил, что если конечным результатом будет Украина - свободная, независимая суверенная страна со свободной территорией, это потребует значительных усилий.

"И это долгая, очень тяжелая война с большими потерями, которая продолжается. Вы можете достичь этих целей военными средствами. Это займет много-много времени", - ответил генерал США.

О дипломатическом урегулировании войны в Украине

Милли отказался комментировать какие-либо будущие события, текущие переговоры или что-то в этом роде. По его словам, есть разные способы достижения этих целей (победы - ред.).

"И я бы сказал прямо сейчас, наверное, слишком рано говорить об этом. Это контрнаступление еще не исчерпало себя. Поэтому мы должны увидеть, чем все это закончится, а потом двигаться дальше", - сказал генерал США.

Наступление Украины

Этим летом украинские военные активизировали наступательные действия на востоке и юге нашей страны. В частности, в Донецкой и Запорожской областях.

За это время нашим защитникам удалось освободить более 10 населенных пунктов. Недавно Минобороны Украины сообщило об освобождении поселка Урожайное на западе Донецкой области. Позже в Генштабе ВСУ подтвердили эту информацию.

Сегодня спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что украинские военные продолжают наступательную операцию в районах южнее Бахмута.

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