Бои на Харьковщине. Что происходит возле Волчанска и есть ли там котел у россиян

Россияне 10 мая начали наступление сразу на двух участках Харьковщины. И фактически на обеих из них уже на протяжении недель у противника нет никаких продвижений. На одном направлении враг забуксовал на линии Глубокое – Лукьянцы. На другом – в районе Волчанска.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорит, что россияне всеми возможностями пытаются нарастить тот потенциал, который у них есть. В последнее время они провели там перегруппировку и усиление присутствующих там подразделений.

"Сейчас их там более 45 тысяч в группе "Белгород". Их численность нарастили за счет войск из других направлений. Например, за счет подразделений 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады из группы войск "Юг", подразделений из Кураховского направления, 155-й отдельной бригады морской пехоты из ГВ "Днепр", 810-й отдельной бригады морской пехоты, которая по Кринкам работала, 61-ю отдельную бригаду морской пехоты также туда отправили. Но в принципе у них сейчас состояние стагнации. У них нет возможности критически изменить положение линии боестолкновения", - считает собеседник.

Где идут бои

Глубокое противник не контролирует полностью, Лукьянцы по имеющейся информации сейчас оккупировано. Однако нельзя сказать, что враг имел какое-то продвижение там за последнее время. Мы восстановили несколько позиций. Наши Силы обороны перешли там к активным атакам, но россияне оттуда точно не бегут, говорит Коваленко.

В Волчанске у врага остается контроль только за северными окраинами, а также они продолжают удерживать некоторые западные кварталы самого города. Однако центр, восток и юг города – за Силами обороны. Фактически вся часть Волчанска, которая находится за рекой Волчья, полностью под контролем Украины, добавил эксперт.

Карта DeepState

"Форсирование этой реки - довольно сложная задача. Поскольку они не могут перейти ее непосредственно в районе Гатище - Синельниково - к западу от Волчанска, то они пытаются продвигаться еще западнее в районе Старица-Бугруватка-Прилипка, где проходит мост через Северский Донец. Так они могут подойти к городу, не форсируя реку Волчья, и смогут окружить Волчанск как с севера, так и с запада", – пояснил Коваленко.

Попали ли россияне в окружение

Данные обозревателей, военных и OSINT-еров указывают на то, что в самом Волчанске группа россиян попала в окружение на Агрегатном заводе на севере города. По словам Коваленко, туда еще в мае зашла диверсионная группа противника, но в начале июня их отрезали огневым контролем от других контролируемых ими улиц.

"И сейчас группировка окупантов – вероятно, численностью до роты – там заблокирована. Они не имеют возможности получать боекомплект, продукты, воду. Им это все пытаются забрасывать дронами, но это не полноценное обеспечение. По сути, они там действительно находятся в окружении. А для наших Сил обороны пока нет смысла штурмовать этот завод, потому что это так или иначе приведет к потерям с нашей стороны. Зачем, если можно постепенно высаживать их голодом, жаждой и огневым поражением?" – отметил эксперт.

Зачем Россия начала новую операцию в Харьковской области

По мнению Коваленко, можно выделить несколько версий, почему оккупационные войска решили открыть новый фронт в Харьковской области. Первая – основная их цель заключалась в том, чтобы продвинуться как можно глубже в районе Липцев и создать угрозу для Харькова обстрелов из ствольной артиллерии.

Также была версия, что россияне якобы хотят создать так называемую санитарную зону в нашем пограничном, уточнил эксперт. Кроме того, был вариант, что противник хотел через Волчанск подойти к Купянску с другого берега реки Оскол. Но с таким количеством сил и средств это тоже невозможно сделать, считает Коваленко.

"Поэтому мне кажется, что, вероятнее всего, это был политический перформанс под Саммит мира в Швейцарии, чтобы подемонстрировать, что Россия еще что-то может, чтобы требования Путина о капитуляции звучали мощнее. Тогда бы он мог в качестве аргумента приводить оккупацию части территорий на Харьковщине. И если бы она имела успех, дальше было бы открытие фронта на Сумщине, возможно, даже на Черновщине. И таким образом Путин имел бы все карты на руках и диктовал бы свои условия", - предположил собеседник.

Замысел Москвы не реализовался. Но сделать очередной "жест доброй воли" они уже не могут, поскольку стали заложниками своей же информационной кампании, которую раздувала российская пропаганда по Харьковщине.

Что дало разрешение Запада бить своим оружием по РФ

Разрешение от партнеров бить по территории России дало свой эффект в сдерживании россиян на Харьковщине. Силы обороны получили возможность наносить удары по военной инфраструктуре противника, расположенной в его ближней тыловой зоне.

"Это, в свою очередь, тоже уменьшило интенсивность обстрелов Харькова с C-300. Особенно после того, как был нанесен удар в районе Белгорода по одному из дивизионов С-300. Именно удары по ближней тыловой зоне россиян позволили нам значительно снизить интенсивность действий российских оккупационных войск, ослабить их логистику – подорвать их систему обеспечения и систему управления, которая осуществлялась из Белгородской области в направлении Харьковщины", - считает Коваленко.