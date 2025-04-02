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Наступление РФ в Курской области: что происходит, обновленная карта

Курская область, Среда 02 апреля 2025 09:06
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Наступление РФ в Курской области: что происходит, обновленная карта Фото: Генштаб обновил карту боевых действий в Курской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия продолжает наступательные действия в Курской области. За последние сутки зафиксировано продвижение врага на нескольких отрезках фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Как отметил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке, на Курском направлении за прошедшие сутки произошло 18 боестолкновений. Враг нанес 265 артиллерийских обстрелов, из них два - из реактивных систем залпового огня. Также противник совершил 27 авиационных ударов, сбросив 41 управляемую авиационную бомбу.

Карта боев в Курской области по состоянию на 2 апреля
Наступление РФ в Курской области: что происходит, обновленная карта
Фото: карта боев на утро 2 апреля (t.me/GeneralStaffZSU)

В сравнении с картой по состоянию на утро 1 апреля заметно, что за сутки зона, которую контролируют Силы обороны Украины в Курской области, уменьшилась. Зафиксировано продвижение россиян на запад от населенного пункта Гуево.
Наступление РФ в Курской области: что происходит, обновленная карта
Фото: карта боев по состоянию на 1 апреля (t.me/GeneralStaffZSU)

Именно в направлении Гуево направлено наступление вражеских войск. Также Россия направляет наступательные действия на юго-запад от города Суджа.

По данным сервиса DeepState, площадь зона, которую контролируют украинские силы в приграничных территориях РФ, составляет более 69 квадратных километров. Тогда как неделю назад, 26 марта, ВСУ контролировали 77 квадратных километров
Наступление РФ в Курской области: что происходит, обновленная карта
скриншот deepstatemap.live

Операция ВСУ в Курской области

Украинские силы обороны начали операцию в Курской области еще в августе 2024 года как превентивный шаг против наступления, которое готовила Россия, на северной границе.

Россия пытается вытеснить украинские силы из Курской области. Москва привлекла к боевым действиям войска КНДР.

В марте ситуация в регионе обострилась - Россия активизировала наступательные действия. Также у границы с Сумской областью возросла активность штурмовых групп. В Госпогранслужбе отметили, что прорыва границы нет, однако противник продолжает атаки малыми группами.

К чему готовится Россия и есть ли угроза по всему фронту - узнайте в материале РБК-Украина.

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Наступление РФ в Курской области: что происходит, обновленная карта
Наступление РФ в Курской области: что происходит, обновленная карта
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