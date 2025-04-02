Наступление РФ в Курской области: что происходит, обновленная карта
Россия продолжает наступательные действия в Курской области. За последние сутки зафиксировано продвижение врага на нескольких отрезках фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Как отметил Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке, на Курском направлении за прошедшие сутки произошло 18 боестолкновений. Враг нанес 265 артиллерийских обстрелов, из них два - из реактивных систем залпового огня. Также противник совершил 27 авиационных ударов, сбросив 41 управляемую авиационную бомбу.
Карта боев в Курской области по состоянию на 2 апреля
Фото: карта боев на утро 2 апреля (t.me/GeneralStaffZSU)
В сравнении с картой по состоянию на утро 1 апреля заметно, что за сутки зона, которую контролируют Силы обороны Украины в Курской области, уменьшилась. Зафиксировано продвижение россиян на запад от населенного пункта Гуево.
Фото: карта боев по состоянию на 1 апреля (t.me/GeneralStaffZSU)
Именно в направлении Гуево направлено наступление вражеских войск. Также Россия направляет наступательные действия на юго-запад от города Суджа.
По данным сервиса DeepState, площадь зона, которую контролируют украинские силы в приграничных территориях РФ, составляет более 69 квадратных километров. Тогда как неделю назад, 26 марта, ВСУ контролировали 77 квадратных километров
скриншот deepstatemap.live
Операция ВСУ в Курской области
Украинские силы обороны начали операцию в Курской области еще в августе 2024 года как превентивный шаг против наступления, которое готовила Россия, на северной границе.
Россия пытается вытеснить украинские силы из Курской области. Москва привлекла к боевым действиям войска КНДР.
В марте ситуация в регионе обострилась - Россия активизировала наступательные действия. Также у границы с Сумской областью возросла активность штурмовых групп. В Госпогранслужбе отметили, что прорыва границы нет, однако противник продолжает атаки малыми группами.
К чему готовится Россия и есть ли угроза по всему фронту - узнайте в материале РБК-Украина.
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