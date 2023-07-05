Наступление по плану, Бахмут будет освобожден. Интервью Сырского и Тарнавского для ABC

Вооруженные силы Украины еще не реализовали весь потенциал, но два военачальника убеждают, что контрнаступление "идет по плану". Несмотря на опасения западных аналитиков, что Украина якобы не добивается достаточного прогресса.

"Пока все развивается по планам, которые были составлены и утверждены", - говорит Сырский.

Генерал Александр Тарнавский, который возглавляет контрнаступление на юге, заявил, что ситуация стабильная.

"Главное, что мы не использовали весь свой потенциал", - отметил он.

О мятеже Пригожина и ЧВК "Вагнера"

Неудавшийся переворот со стороны российской частной военной компании "Вагнера" во главе с Евгением Пригожиным породил слухи о том, что президент Владимир Путин теряет контроль над властью в России. По словам Сырского, последствия мятежа не влияют на боевые действия в Украине.

"Потому что сейчас у нас нет "Вагнера", он больше месяца назад отошел. Поэтому этот мятеж никак не повлиял на ход боевых действий в полосе ответственности моей группировки. Как он повлияет на события в России? Если бы повлияло и там стало хуже, нам было бы лучше. Поэтому для меня это не имеет значения", - отметил Сырский.

Он также считает, что ЧВК "Вагнера" пришел конец, и история с ней будет закрыта.

О контрнаступлении и Бахмуте

Украинские войска перешли в контрнаступление месяц назад, атакуя на нескольких направлениях южную линию фронта в Запорожской области. Им удалось прорвать линию обороны РФ в двух точках, освободить ряд сел, но с тех пор ведутся ожесточенные бои.

Очевидно, прогресс намного медленнее, чем осенью 2022 года, когда российские войска в Харьковской области были застигнуты врасплох.

Тем не менее наметились признаки прогресса: Украина продвигается вперед в районе Бахмута, в попытках захватить который Россия потеряла убитыми десятки тысяч человек. Украине также удалось создать небольшой плацдарм на левом берегу Днепра напротив Херсона.

По словам украинских командиров и официальных лиц, цель в том, чтобы измотать российские силы настолько, чтобы создать прорыв, который может быть использован основной контрнаступательной силой Украины. Силы обороны до сих пор не задействовали все сформированные бригады и переданное Западом вооружение.

Медленный прогресс привел к пессимистичным оценкам перспектив Украины. На самом деле официальные лица, военные на местах и многие аналитики говорят, что это только первый этап. И они всегда знали, что он будет самым сложным.

Сырский в настоящее время командует силами вокруг Бахмута и на востоке, где на этой неделе войска продвинулись на южном фланге.

"Мы все хотим добиться этого результата, но пока все идет по планам, которые были составлены и утверждены. Я бы назвал это естественным процессом достижения нашей победы без какого-либо давления или толчков с чьей-либо стороны", - подчеркнул он.

По его словам, наступление - это сложный процесс, недаром ведь оперативное искусство изучают как отдельную науку.

"Поэтому я могу сказать, что с нашей стороны - это освобождение территории нашего государства, нашей родины. Со стороны противника это чисто захватническая война. Но она приобрела настолько жесткий характер, что этот процесс очень сложный, очень кровавый. В первую очередь, мы понимаем, что правда за нами, поэтому мы обязательно победим", - добавил генерал.

Он также утвердительно ответил на вопрос, смогут ли Силы обороны освободить Бахмут.

"Конечно, я в этом уверен", - сказал Сырский.

О потерях Украины и России

По словам западных официальных лиц, обе стороны несут тяжелые потери, особенно на юге. Как заявили в Министерстве обороны Великобритании, в юго-восточной части Запорожской области Россия проводит относительно эффективные оборонительные операции.

"Противник несет в восемь, а то и в десять раз большие потери, особенно по количеству убитых", - отметил Сырский.

ABC пишет, что россияне сильно закрепились вдоль линии фронта в несколько тысяч километров. В ходе контрнаступления украинская сторона освободила не менее 7 сел, а также некоторые территории, которые находились под контролем России с 2014 года.

Об угрозе применения ядерного оружия

На протяжении всей войны несколько раз возникал призрак ядерного оружия. Особенно тогда, когда ситуация на поле боя для россиян заходила в тупик. Украинские генералы пока исключают возможность его применения.

"Если бы я сказал, что беспокоюсь (по поводу ядерного удара, - ред.), я бы сказал неправду. Конечно, мы должны учитывать тот факт, что ядерное оружие уже находится в Беларуси или будет там размещено. Поэтому мы должны учитывать это при составлении планов и прогнозов на будущее. Но меня это совершенно не пугает", - говорит Александр Тарнавский.

О сложностях на юге

Оба украинских генерала благодарны США за военную поддержку. По их словам, западные вооружения имеют значение на поле боя.

Что касается ситуации на юге, то Силы обороны Украины столкнулись с массированным минированием на оккупированной Россией территории.

"Идет ожесточенное противостояние с противником, который использует минные заграждения, противотанковые средства. Они проводят широкомасштабные операции с воздуха, наносят авиационные и ракетные удары. Россияне специально нацелены на западную технику. Они стараются уничтожить как можно больше техники. Для них это приоритет", - добавил Тарнавский.

О возможном давлении со стороны союзников

Генерал Сырский утверждает, что западные союзники не подталкивают Украину и не требуют активнее идти в наступление.

"Есть мое желание и есть желание моих подчиненных, и мы понимаем, что нам хочется сегодня, например, выйти на какой-либо рубеж. Поэтому я постоянно бываю в войсках и понимаю: одно - ты где-то в спокойном месте это решил, а другое дело - это практически выполнить в условиях яростного сопротивления противника", - отметил он.

На вопрос о том, как долго будет продолжаться война, Сырский ответил: "Я не знаю".