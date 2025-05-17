Наступление Израиля в Газе вынудило ХАМАС вернуться к переговорам о заложниках

"С началом операции "Колесницы Гидеона" в Газе, проводимой с применением больших усилий командованием Армии обороны Израиля, делегация ХАМАС в Дохе объявила о возвращении к переговорам по соглашению об освобождении заложников, вопреки позиции отказа, которую они занимали до этого момента", - сказано в заявлении.

Кац утверждает, что ХАМАС вернулся за стол переговоров без возобновления Израилем поставок гуманитарной помощи в Газу, "которые не требуются", и без прекращения огня.

"Героизм солдат ЦАХАЛа, единство народа и решимость политического руководства увеличивают шансы на возвращение заложников", - добавил он.

При этом The Times of Israel пишет, что от самой группировки ХАМАС не было никаких заявлений, что они либо вышли, либо вернулись к переговорам.

Ранее высокопоставленный израильский чиновник сообщил Channel 13, что непрямые переговоры в Дохе возобновились, и что ХАМАС принимает в них участие.