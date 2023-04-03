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Настроения украинского бизнеса значительно улучшились: НБУ назвал причины

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Украина, Понедельник 03 апреля 2023 13:17
Настроения украинского бизнеса значительно улучшились: НБУ назвал причины Фото: бизнес Украины улучшил ожидания (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Украинский бизнес в марте 2023 года продолжил улучшать ожидания своей экономической деятельности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) почти достиг нейтрального уровня и составил 49,5 (в феврале - 45,0).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного опроса предприятий Украины, проводимого Национальным банком Украины (НБУ).

В марте предприятия всех секторов, вовлеченных в ежемесячный опрос, более оптимистично оценили результаты своей деятельности.

Настроения украинского бизнеса значительно улучшились: НБУ назвал причины

"Улучшение ситуации в энергетике, внешней конъюнктуре, логистике, повышении потребительских настроений положительно сказались на ожиданиях предприятий промышленности и торговли, секторальные индексы которых пересекли нейтральный уровень", - говорится в сообщении.

Настроения украинского бизнеса значительно улучшились: НБУ назвал причины

Кроме того, предприятия секторов настроены на увеличение объемов производства товаров, объемов новых заказов и товарооборота.

Респонденты сектора строительства и сектора услуг смягчили пессимистические настроения по поводу своих экономических перспектив, однако все еще не ожидают увеличения объемов выполненных строительных работ и предоставленных услуг.

Большинство опрошенных респондентов прогнозируют замедление роста закупочных и цен подрядчиков, а также тарифов на собственную продукцию/услуги, сообщили в НБУ.

В то же время, предприятия всех секторов пока не ожидают увеличения общей численности своих работников.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 6 по 24 марта 2023 года. В опросе приняли участие 484 предприятия. Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины. Нейтральным значением ИОДА 50 пунктов.

Напомним, в феврале 2023 года бизнес существенно смягчил негативные оценки по собственной экономической деятельности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) вырос до 45,0 пунктов (в январе - 37,5).

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