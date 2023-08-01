Настроения бизнеса ухудшились до негативного уровня: НБУ назвал причины

Бизнес сдержанно оценил результаты деятельности своих предприятий в ближайшей перспективе. В июле 2023 года индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) снизился ниже нейтрального уровня (50 пунктов) до 48,8.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного опроса предприятий Украины, проводимого Национальным банком Украины (НБУ).
"Пересмотр ценообразования для предприятий на рынке электроэнергии, возврат на довоенное налогообложение цен на горючее, остановку "зернового коридора", усиление обстрелов инфраструктурных объектов, а также значительный дефицит квалифицированных кадров неблагоприятно повлияли на ожидания респондентов", - говорится в сообщении.
Большинство опрошенных респондентов настроены на повышение цен на собственную продукцию и услуги в результате роста закупочных цен.
Оценки по занятости сдержанны. Увеличения персонала ожидают только предприятия торговли. Руководители предприятий строительства не ожидают изменений. Респонденты промышленности и сферы услуг прогнозируют уменьшение численности работников, отметили в НБУ.
Ежемесячный опрос предприятий проводился с 5 по 24 июля 22023 года. В опросе приняло участие 490 предприятий. Результаты опросов отражают только мнение респондентов – руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины. Нейтральным значением ИОДА 50 пунктов.
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2023 году с 2,0 до 2,9%.
В дальнейшем экономический рост ускорится, учитывая предположение прогноза НБУ о снижении рисков безопасности в середине 2024 года.