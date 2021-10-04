Настільні ігри: безпечно і корисно

За останні півтора року в Україні значно зріс обсяг продажів настільних ігор. Експерти пов'язують це з перманентним карантином - вимушене ув'язнення вдома і відсутність альтернативи змушує українців від малого до великого знову звертатися до давніх традицій і збиратися разом навколо великого столу.

Проте, навіть після пом'якшення карантину інтерес не падає - настільні ігри, які можна знайти в інтернет-магазині Panama.ua, - це не тільки цікаве дозвілля, а й можливість розвитку для всіх поколінь домочадців.

Сьогодні виробники пропонують дорослим і дітям шикарний вибір. Де кожен може знайти собі заняття до душі:

монополії й твістери;

ерудити й доміно;

лото й уно;

мафія і крокодил,

дженга і різноманітні баталії.

Причини зростання популярності настільних ігор

Зараз головною причиною зростання популярності є пандемія і карантин з вимушеним обмеженням переміщення і самоізоляції. Бажання спілкуватися і проводити час цікаво і з користю трансформувалося з подорожей і посиденьок в ресторанах в спілкування в сімейному колі. І щоб це спілкування було позитивним, різноманітним і не нудним, люди звернулися до настільних ігор.

Але є й інші причини популярності:

Можливість підлаштувати дозвілля під будь-які інтереси. Покупці охоче купують як звичні лото і доміно, які підходять для сім'ї, так і складні й дорогі настільні ігри для вечірок і корпоративів. Також популярні й портативні набори - їх просто взяти в дорогу або використовувати, наприклад, на пляжі або біля басейну, щоб захопити дітей.

Доступність. Всесвітній економічний спад останніх років багато семи поставив на грань виживання, і дорогий вид дозвілля на зразок ресторанів і кінотеатрів став менш затребуваний. Але природне бажання розважатися нікуди не поділося - і цю функцію взяли на себе настільні ігри. На прикладі магазину Панама добре видно - можна купити набір від самого простого і недорогого до абсолютно нових і незвичайних, розрахованих на дорослу аудиторію.

Поновлюваний інтерес. Рідко, коли хочеться переглядати фільм або відвідувати один і той же атракціон. А настільна гра кожен раз обіцяє новий розвиток подій і зовсім інший підсумок, ніж був раніше. Несподіванка, нові враження, інша компанія - і дозвілля стає абсолютно унікальним і несхожим на всі інші рази.

Це можливість бути на рівних. Не важливо, хто збирається за одним столом - такі розваги зрівнюють дітей і дорослих, допомагають молодшим відчувати себе дорослими й самостійними. А батьки, дядьки, тітки можуть свіжим поглядом кинути дійсність і відкрити в собі нові можливості й приховані ресурси.

Думка, що розвиток комп'ютерних технологій відсунуло на другий план всі інші види розваг, на щастя виявилася помилковою. Настільні ігри продовжують залишатися на піку популярності, залучаючи на свою сторону все більше зацікавлених осіб різного віку, статусу і достатку.