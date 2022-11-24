RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Настало время реформы". Зеленский призвал исключить Россию из ОБСЕ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Россию необходимо исключить из состава ОБСЕ, чтобы максимально изолировать агрессора и найти выход из глобальных кризисов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в ходе заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Глава государства заявил, что многие международные организации пытаются помочь остановить войну в Украине. Однако РФ до сих пор остается членом большинства из них, в том числе и ОБСЕ.

"Я призываю вас сделать все возможное, чтобы ОБСЕ была среди тех, кто реально способен остановить террор и помочь привлечь российских убийц к справедливой ответственности. Если вы можете действовать эффективно на уровне ваших национальных парламентов, то нужно, чтобы могли действовать и парламентские ассамблеи, и не только на уровне словесных осуждений. Я призываю распространить принципиальность и добросовестность на процедурную архитектуру ассамблеи и на ОБСЕ в целом. Пришло время этой реформы", - заявил Зеленский.

При этом президент назвал войну, развязанную Россией против Украины, "тестом для любой международной организации".

"Россия не читает писем о мире и не слушает заявлений о Хельсинкских принципах. Россия не считает, что наличие любого совета в Европе является ценностью. Россия не уважает Красный Крест и не будет прислушиваться лишь к тому, что какая-либо организация работает более ста лет" , - добавил гарант.

Напомним, вчера Европарламент одобрил резолюцию о признании России спонсором терроризма.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийОБСЕРоссийская ФедерацияВойна в Украине