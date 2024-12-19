Наступили морозы: зачем нужна картонка на радиаторе авто

Какими бы архаичными не казались нам разного рода "задвижки" на радиаторах авто, удивляет то, что в некоторых случаях они бывают штатными. Нужно ли закрывать радиатор зимой тем автовладельцам, чьи машины не имеют таких щитков в заводском исполнении?

Забегая наперед скажем, что ниже вы увидите несколько аргументов за то, что радиатор в холода заслонять таки надо. Но это касается не каждого водителя и не каждой машины. Потому что предостережений и доводов против пресловутой картонки на передке тоже немало.

Для чего заслонять радиатор

Надо понимать, что системы охлаждения автомобильных двигателей давным давно проектируются с большим запасом температурного баланса. То есть и жара, и мороз всерьез на работу двигателя не влияют. Но, подчеркнем - всерьез. А нюансы иногда таки могут быть. И тогда принудительное уменьшение теплоотдачи радиатора может помочь, в частности, в плане комфорта зимой - с частично прикрытым радиатором быстрее прогреется двигатель, а вместе с ним и радиатор отопителя.

Система охлаждения считается исправной, если корректно работает ее термостат, а оба радиатора (главный и отопителя) чистые снаружи и изнутри. Такая система позволяет двигателю быстро прогреться до рабочей температуры, и только после этого термостат направляет поток охлаждающей жидкости в основной радиатор. И когда радиатор подвергается интенсивному охлаждению (например, обдув морозным воздухом), температура антифриза в системе резко падает, термостат снова направляет жидкость на так называемый малый круг - в обход радиатора. В дальнейшем переключение потока повторяется, и таким образом поддерживается рабочая температура двигателя.

Тем не менее, в холодные, и тем более морозные дни, в описанных выше процессах появляются некоторые особенности. На ходу встречный поток воздуха охлаждает не только радиаторы, но и сам двигатель. Ведь зачастую аэродинамика подкапотного пространства автомобилей просчитана так, что встречный поток воздуха, заходя в него спереди через радиатор, обтекает силовой агрегат по бокам и выходит снизу, под днище. И получается, что у многих моделей этот поток существенно влияет на температуру не только радиаторов, но и "тела" силового агрегата. Следовательно, двигатель не может набрать рабочую температуру даже при закрытом термостате, когда антифриз не направляется к радиатору.

В первую очередь такая картина актуальна для высокоэффективных дизельных моторов, которые имеют небольшой избыток тепла, хотя подобной проблемой страдают и некоторые бензиновые агрегаты. В частности те, которые имеют высокую рабочую температуру - до 105-107 градусов С.

По этой причине некоторые популярные модели, например, у марок Peugeot и Citroen, комплектуются штатными зимними заглушками для радиатора. А у некоторых моделей Ford под капотом перед радиатором можно увидеть подвижными жалюзи - как технике первой половины ХХ века!

Когда нужно заслонять радиатор

Итак, технический смысл в частичном ограничении потока воздуха к радиатору зимой часто есть. Особенно в морозы, и особенно в коротких поездках, когда двигатель не успевает прогреться до рабочей температуры. А также в загородных путешествиях по шоссе, когда встречный поток холодного воздуха имеет высокую скорость. Правда, вместо куска целлофана или картонного ящика лучше поискать более аккуратную пластиковую заглушку фабричного исполнения - они теперь выпускаются для многих моделей авто.

Однако, если с приходом холодов вы не замечаете, что ваш двигатель прогревается дольше, играми с заслонением радиатора можно не переживать: значит, ваш автомобиль поддерживает нужную температуру мотора без посторонней помощи.

Как установить заглушку перед радиатором

Важный плюс разного рода пластиковых заглушек в том, что они в отличие от подручных средств имеют определенную схему крепления на расстоянии от радиатора. Потому что в принципе нельзя перекрывать дорогу холодному воздуху полностью, в определенном количестве он часто нужен радиатору. В частности, вентилятор, который включится в нужный момент, протянет воздух через радиатор, захватив его в щели между радиатором и той же заглушкой. А значит, важно не устанавливать картон вплотную к радиатору.

Кратко

Перекрывая поток воздуха к основному радиатору, помните, что вместе с этим можно случайно перегреть не только двигатель, но и что-то из вспомогательного оборудования. Например, такое случается с генератором. Поэтому очень рекомендуем после монтажа то ли пластиковой заглушки, то ли пресловутой картонки в течение первых поездок следить за температурой двигателя и самочувствием других систем.