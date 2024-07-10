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Последствия войны. Как повлияет загрязнение почвы и воды на здоровье людей

Почва не восстанавливается даже через 100 лет после войны (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко, Ірина Сандул

На фоне войны в Украине происходит постоянное загрязнение почвы и водных ресурсов, что не может не отразиться на здоровье людей.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой онкологии Запорожского государственного медико-фармацевтического университета Алексей Ковалев.

Чем опасно загрязнение почвы и воды

По словам эксперта, риск для здоровья людей в результате загрязнения почвы во время войны - огромный.

"С 24 февраля 2022 года Россия обстреливает ракетами всю территорию Украины. Значительной является и линия фронта. Оболочки боеприпасов изготовлены из чугунного сплава, в который, кроме железа и углерода, добавляют серу и медь. Кроме того, для производства этих боеприпасов используют канцерогенный перхлорат", - рассказал профессор.

Согласно его данным, после обстрела одного квадратного километра территории в грунт попадает:

  • 50 тонн железа
  • 1 тонна соединений серы
  • 2,5 тонны меди

"Обломки, остающиеся в земле, впоследствии окисляются, попадают в окружающую среду и включаются в пищевые цепочки", - подчеркнул доктор медицинских наук.

Кроме того, мощные взрывы могут разрушить слой коренных пород, что приводит к проникновению воды, органических веществ и токсинов глубоко в почву.

"Агрессивные загрязнители, попадая в водоносные горизонты, могут переноситься далеко за пределы поля боя", - добавил Ковалев.

Огромной проблемой является и то, что почва не восстанавливается даже спустя 100 лет после окончания войны.

"Например, до сих пор на территории, где во время Первой мировой войны происходила Верденская битва с массированными артиллерийскими обстрелами, запрещено использование воды из-за высокого содержания в ней перхлората", - рассказал эксперт.

Исходя из вышесказанного, загрязнение почвы и воды во время войны оказывает непосредственное влияние и на природу, и на качество выращенных продуктов, и на здоровье людей в целом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как грязный воздух и климатические колебания "убили" более 130 млн человек.

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