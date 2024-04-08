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Последствия обстрелов: ограничения на электроэнергию действуют в двух областях

Украина, Понедельник 08 апреля 2024 10:50
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Последствия обстрелов: ограничения на электроэнергию действуют в двух областях Фото: Отключения света применяются в Харьковской и Днепропетровской областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на утро 8 апреля ограничения потребления электроэнергии применяются в Харьковской области и в Криворожском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго .

Как отметили в пресс-службе, враг ночью дважды атаковал БПЛА высоковольтную подстанцию в Запорожской области. Имеются повреждения оборудования. Вчера из-за обстрелов отключилась высоковольтная воздушная линия в Харьковской области, в результате обесточилась подстанция, питающая бытовых потребителей Харькова. Все запитаны.

Кроме того, в результате боевых действий одновременно отключились две высоковольтные линии в Днепропетровской области.

Также Днепропетровской области в результате падения обломков сбитой ракеты произошел взрыв на территории объекта газовой инфраструктуры. Повреждены здания. Без пострадавших, сообщили в Минэнерго.

За прошедшие сутки из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи применялись графики отключений в Харьковской области. Сегодня продолжают применяться ограничения - утром в Харьковской области действуют графики отключений, также есть локальное ограничение потребления электроэнергии в Криворожском районе, рассказали в пресс-службе.

"В объединенной энергосистеме Украины дефицита электроэнергии нет. Энергосистема Украины работает стабильно и сбалансированно", - говорится в сообщении.

Удары по энергетической инфраструктуре

В последние недели русская армия возобновила удары по энергетической инфраструктуре.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что россияне постоянно обстреливали энергетику Украины в течение зимы, однако удар 22 марта стал самым массовым с начала войны

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, Россия ракетными ударами за

последние несколько недель вывела из строя 6 гигаватт мощностей энергетики Украины, разрушив 80% тепловой генерации (ТЭЦ и ТЭС).

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Отключения света Минэнерго
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