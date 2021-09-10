Наскільки українці толерантні: відповідь соціолога

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Страх "чужого". Чи є в Україні проблема з расизмом і нетерпимістю".

Примітно, що ситуація практично рівна як на Заході, так і на Сході країни. У цих соціальних групах відсоток негативного ставлення перевалив за 50.

Зокрема, найвищий рівень підтримки ЛГБТ серед здобувачів освіти (20%) і безробітних (10%).

Втім, на думку керівника "Рейтингу" Олексія Антиповича, ця статистика не може свідчити про низьку толерантність українського суспільства. Він упевнений, що просто питання ЛГБТ досить нове і занадто насторожено сприймається українцями.

"Я думаю, що нас не можна назвати нетолерантною нацією, оскільки толерантність до представників іншої національності або релігії у нас досить висока. Але ось, що стосується ставлення до ЛГБТ-спільноти, то саме цей напрямок, ця тема, скажімо так, не так давно поширилася в Україні", - розповів соціолог.

За його словами, українці поступово відходять від радянського минулого, де тема ЛГБТ була табуйована, і намагаються включитися в європейську спільноту, де ця тема активно піднімається.

Крім того, Антипович не вбачає агресії українців стосовно представників іншої сексуальної орієнтації. Він підкреслює, що вони швидше "цураються" їх, але не налаштовані войовничо.

"Ми занадто консервативна нація, вихована хто на радянських, хто на релігійних цінностях. І ЛГБТ-спільнота трохи не вписується в них. Очевидно, для цього просто необхідний час", - підкреслив соціолог.

Зазначимо, що останнє масштабне опитування на тему толерантності представила група "Рейтинг" 19 серпня, результати якого показали, що до представників ЛГБТ негативно ставиться майже половина опитаних (47%), а позитивно всього 7%.