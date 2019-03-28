Насіров: Україна повинна стати парламентською республікою

Фото: Роман Насіров (прес-служба)

Насіров звернувся до українців

Україна повинна стати парламентською республікою за європейським зразком, а всі відповідальні політичні сили та лідери громадської думки зобов'язані визнати необхідність реформи влади. Про це заявив кандидат на пост президента України Роман Насіров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"1. Вибори президента України не вперше в політичній історії нашої країни стають приводом для громадянського протистояння, що зобов'язує нас серйозно поставити питання про необхідність конституційної реформи.

2. Діюча система, побудована на конфлікті всередині виконавчої влади, неминуче провокує конфлікт між президентом і урядом, коли президент призначає керівництво областей, а уряд несе відповідальність за фінансування соціальних та економічних програм.

3. Всі політичні сили та лідери громадської думки, які відповідально ставляться до подій, зобов'язані визнати той факт, що нам необхідна реформа влади за зразком провідних європейських країн. Інакше кажучи, Україна повинна стати парламентською республікою.

4. Влада в областях має обиратися жителями, а не призначатися з Києва.

5. Місцеве самоврядування повинно бути позбавлене політичного забарвлення і дати право громадянам займатися благоустроєм території свого місця проживання незалежно від існуючих політичних ідеологій.

6. Ганебним для України є факт, коли суспільство не просто живе в очікуванні фальсифікацій під час виборів президента, але й пов'язує ці дії з чинною владою, що не допустимо для країни, яка стала на європейський шлях інтеграції, і що неминуче дискредитує державу як в очах громадян, так і в очах наших міжнародних партнерів.

7. У цьому році нам потрібно не тільки обрати президента, але і сформувати новий парламент, що неминуче призведе до хвилі популізму і обіцянок, які ніколи не будуть виконані, але викличуть черговий виток громадських дискусій, які будуть відволікати громадськість від реальних і нагальних проблем.

8. Всі ці фактори з високим ступенем вірогідності можуть стати причиною подальшої політичної та економічної кризи, що в умовах світової конкуренції може погіршити наше становище у світовій системі розподілу праці.

9. Я звертаюся до всіх політичних сил і закликаю, в першу чергу, зайнятися реформою державної влади, бо не може слабка держава побудувати сильну економіку, справедливу соціальну систему і сучасну армію.

10. Україна не перша держава в світі, яка переживає подібну кризу, і ми зобов'язані довести всьому світу, що здатні і гідні того, щоб стати повноцінним учасником у системі міжнародної безпеки та дати нашим громадянам гідний правовий і соціальний захист", - написав Насіров.