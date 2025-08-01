Нашествие саранчи в Украине: где настоящая вспышка и что спровоцировало - война или погода

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Последствия экоцида РФ: почему Украина страдает от саранчи?

Саранча атакует Украину: какая сейчас ситуация в разных областях?

Борьба и контроль: хватит ли нам ресурса уничтожить вредителя?

Угрозы для урожая: переживут ли поля нашествие саранчи?

Следующие Киев, центр и запад Украины? Будет ли атаковать саранча новые регионы?

Борьба с вредителем: что делать, если обнаружили саранчу у себя на огороде?

В середине июля в Запорожье Госпродпотребслужба зафиксировала массовую миграцию саранчи. Уже через несколько дней вредитель распространился на площадь почти на 3 тысячи гектаров в регионе, а потом перекинулся на соседние области – Днепропетровскую, Одесскую и Херсонскую области.

В середине июля в Запорожье Госпродпотребслужба зафиксировала массовую миграцию саранчи. Уже через несколько дней вредитель распространился на площадь почти 3 тысячи гектаров в регионе, а затем перекинулся на Днепропетровскую, Одесскую и Херсонскую области.

Саранча особенно опасна для злаковых культур: кукурузы, проса, пшеницы. Тысяча особей на квадратном метре способна уничтожить до 30 кг зелени, а рои могут преодолевать до 300 км за сутки.

РБК-Украина расспросило заместителя Председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Вадима Чайковского о том, откуда взялось нашествие саранчи в Украине, насколько контролируемая сейчас ситуация и угрожает ли вредитель другим регионам.

Последствия экоцида РФ: почему Украина страдает от саранчи?

– Вадим Николаевич, как оцениваете текущую ситуацию с распространением саранчи в Украине?

– Вспышки саранчи на территории Украины случаются ежегодно – и в этом году, и в прошлом. Причинами их возникновения является комплекс факторов, которые сейчас стали еще более актуальными: повышение среднесуточной температуры, изменения природно-климатических условий и другие объективные причины. Однако, самым существенным фактором является война.

Война привела к запущенности земель вблизи линии соприкосновения, а также к экологическим последствиям, в частности – разрушение Каховской ГЭС. Именно это создало благоприятные условия для размножения саранчи.

Нашествие саранчи – это одно из последствий экоцида, направленного Россией против Украины и, фактически, против всего мира. Обращаем внимание, что в 2022-2025 годах вспышки саранчи фиксировались именно в регионах боевых действий.

Так, в 2024 году особый режим защиты растений ввели в Слобожанском поселковом совете Чугуевского района Харьковской области. В 2023 году очаги размножения саранчи регистрировали в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, хотя вспышки там были менее масштабными.

Для сравнения, в 2010-2011 годах вспышки саранчи происходили в Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях, когда мигрирующая саранча активно распространялась по соседним регионам.

Заместитель Главы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Вадим Чайковский (фото: dpss.gov.ua)

Естественными врагами саранчи являются птицы, однако вблизи линии боевых действий их почти нет из-за взрывов и обстрелов, что заставляет их покидать эти территории. Саранча же не боится обстрелов, активно размножается и распространяется по регионам.

К сожалению, пока идет война, мы не можем полностью избавиться от угрозы повторных вспышек саранчи.

Также отдельно хочу отметить, что сейчас ситуация под контролем. Саранча, которая была на Запорожье – пока из-за юго-западного ветра иммигрировала на временно оккупированные территории. Мы следим за ситуацией.

– Насколько большую роль в нашествии саранчи сыграл подрыв Каховской ГЭС?

– Причиной интенсивного развития саранчи в южных регионах Украины является экоцид, совершенный Россией. В частности, из-за уничтожения Каховской ГЭС и уменьшения русла Днепра в южных областях возросло количество заброшенных и непригодных для обработки земель, которые и стали благоприятной средой для размножения саранчовых. Особенно это касается заминированных территорий, где проведение мер по борьбе с вредителем гражданскими специалистами невозможно.

Любимыми местами размножения саранчи остаются берега рек и заброшенные участки, которых сегодня, к сожалению, стало значительно больше.

Кроме того, в 2025 году изменения климата имели существенное влияние на размножение саранчи, особенно в южных регионах Украины, в том числе и на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Саранча атакует Украину: какая сейчас ситуация в разных областях

– На каких территориях сейчас худшая ситуация? Есть ли новые регионы, где зафиксировано активное распространение?

– Ситуация с саранчовыми на сегодня контролируемая и не является критической:

Запорожская область – сейчас фиксируются наиболее массовые очаги вредителей, которые иммигрировали на временно оккупированные территории. Проводятся активные меры по локализации и уничтожению.

Днепропетровская область – специалисты выезжали в вероятные очаги. Наличие саранчи действительно зафиксированы, однако в незначительном количестве. Угрозы распространения пока нет.

Одесская область – случаи обнаружения саранчи также были, но в умеренном объеме. Все очаги уже обработаны, и поэтому не вводился особый режим защиты растений.

Херсонская область – в начале сезона произошла вспышка, однако ситуацию удалось оперативно стабилизировать. Сейчас особый режим защиты растений снят.

Специалисты Госпродпотребслужбы продолжают мониторинг и оперативное реагирование во всех регионах, где есть потенциальная угроза распространения вредителей.

– Фиксируете ли вы угрозу для урожая 2025 года? Какие культуры в самой большой опасности?

– По имеющейся информации, в 2025 году значительных убытков аграрному сектору из-за саранчи не зафиксировано. Основная пищевая база вредителя сосредоточена преимущественно в поймах вблизи ЛБЗ (лесополос, балок, заболоченных зон).

Распространение саранчи спровоцировал экоцид, вызванный РФ, в частности Каховская катастрофа (фото: Getty Images)

Борьба и контроль: хватит ли нам ресурса уничтожить вредителя

– Достаточно ли ресурсов у регионов, чтобы реагировать та такие нашествия? Какую помощь оказывает государство?

– Ситуация находится под контролем. Вопрос мониторинга и реагирования на вспышки саранчи – на контроле местных властей и соответствующих служб.

В случае выявления очагов, к ликвидации привлекаются как местные органы власти, так и специалисты районных управлений Госпродпотребслужбы. Также активно приобщаются украинские сельскохозяйственные производители, которые имеют соответствующую технику и ресурсы для проведения обработок.

– Предусмотрено ли возмещение убытков аграриям, которые пострадали?

– Прямое возмещение убытков аграриям из-за нашествия саранчи пока не предусмотрено законодательством. Задача Госпродпотребслужбы, местных властей и других ведомств – не допустить масштабного распространения саранчи и связанных с этим убытков. Честно и открыто – по результатам нашей работы уже сейчас видно, что это нам удается.

– Что делать аграриям, которые заметили у себя на полях саранчу?

– Если аграрии заметили на полях саранчу, паниковать не стоит, особенно если это несколько особей. Главное – своевременно сообщить в местные органы Госпродпотребслужбы для оперативного реагирования и обследования. Раннее выявление очага позволяет локализовать проблему и предотвратить масштабное распространение вредителя.

Следующие Киев, центр и запад Украины? Будет ли атаковать саранча новые регионы?

– На прошлой неделе появлялась информация от жителей Киева и Бучанского района о первых вредителях в регионе. Есть ли официальные подтверждения этого?

– На данный момент у нас нет никаких данных о зафиксированных очагах вредителя в этих регионах. Просим не распространять непроверенную информацию и обращаться к официальным источникам. В случае обнаружения саранчи советуем немедленно информировать местные органы для оперативного реагирования

– Насколько серьезны риски для Киева?

– Риски распространения саранчи на территории Киева пока считаются низкими. Погодные условия и городской ландшафт не являются благоприятными для массового размножения вредителя. Особенно, когда в последние дни выпали значительные осадки.

В то же время мы внимательно мониторим ситуацию, чтобы оперативно реагировать в случае выявления очагов. Главное – не игнорировать даже единичные случаи и своевременно информировать соответствующие службы.

– Есть ли риск, что саранча дойдет до центра или запада Украины? Какие сценарии развития вы считаете наиболее вероятными?

– Риск проникновения саранчи в центральные и западные регионы Украины существует, однако он остается умеренным. Саранча обычно распространяется в направлении юга и востока, где климатические условия для нее более благоприятны.

Массовое распространение на центральную и западную Украину возможно лишь при условии значительного потепления и длительной засухи, что создаст благоприятную среду для саранчи. А как мы видим по прогнозу погоды, пока такой сценарий мало вероятен.

Массовое распространение саранчи на центр и запад Украины возможно лишь при условии значительного потепления и длительной засухи (фото иллюстративное: Getty Images)

– А что будет при худшем сценарии?

– Хотя худший сценарий и предусматривает значительные вызовы, хочу заверить, что ситуация полностью под контролем. Мы имеем четкие механизмы мониторинга, координации и оперативного реагирования, а также поддержку со стороны местных властей и аграриев.

Благодаря этому мы можем вовремя выявлять очаги саранчи и предотвращать их распространение, минимизируя риски для урожая и экономики. Поэтому нет причин для паники – наши специалисты работают круглосуточно, чтобы защитить сельское хозяйство и население.

– Станет ли саранча привычным для нас явлением в будущем?

– Такие погодные условия, как в этом сезоне, – это идеальная среда для развития саранчовых: влага для личинок, тепло для быстрого цикла развития, и жара, которая стимулирует активную миграцию. В прибрежных районах саранча может образовывать локальные, но плотные скопления, которые при дальнейшем потеплении способны трансформироваться в угрожающие стаи.

При отсутствии надлежащего мониторинга и ограниченного доступа на временно оккупированные территории, эти очаги могут распространиться на соседние регионы.

– Что будет сделано, чтобы избежать повторения подобной ситуации в следующем году? Планируется ли создание системы раннего предупреждения?

– Пока мы наблюдаем преимущественно распространение непроверенной информации в социальных сетях, которая не соответствует реальным фактам.

Мы активно работаем над мониторингом, оперативным реагированием и привлечением местных аграриев к борьбе с вредителем. Все необходимые меры для защиты сельского хозяйства уже внедрены, поэтому причин для волнений нет.

Госпродпотребслужба осуществляет постоянный мониторинг очагов саранчи на территории, подконтрольной Украине. Мы работаем в условиях войны, поэтому сотрудничество с различными государственными органами и местными властями для нас на первом месте.

Только объединив усилия, мы сможем преодолеть все вызовы. Вместе мы – сила, и это позволяет оперативно выявлять и локализовать очаги вредителя, защищая сельское хозяйство и минимизируя риски для урожая.