Колекція есо-одягу заради збереження планети: колаборація "Наша Ряба" і Andre TAN

Відомий український дизайнер Andre TAN спільно з брендом "Наша Ряба" створили лімітовану колекцію жіночого одягу під назвою ICARIA для фешн-лінійки Atelier. Колекція створена за ініціативи бренду "Наша Ряба", яким володіє холдинг МХП.

Основною метою колаборації є привернення уваги до питань переробки відходів, що наразі є важливим завданням для усіх виробничих галузей, а також є невід'ємною частиною роботи будь-якого відповідального бізнесу.

"З 2021 року МХП став членом Глобального договору ООН. Ми впроваджуємо практики для сталого розвитку нашої компанії та територій, на яких ми ведемо свою діяльність. Для нашої компанії важливо, щоб однодумців ставало більше. Тому ми вирішили запропонувати Andre зробити спільну колаборацію з нашим брендом Наша Ряба, оскільки ми в МХП, і Andre у своєму бізнесі дуже чітко розуміємо, що питання відповідальності бізнесу сьогодні дуже актуальне", — прокоментував Олексій Безуглий, директор Департаменту маркетингу МХП.

Назва ICARIA відсилає до античного міфу про геніального скульптора Дедаля та його сина Ікара. Щоб втекти з острова Крит, Дедал зробив для себе та сина величезні крила, скріплені воском. Будучи вже далеко від острова, Ікар настільки захопився польотом, що забув наставлення батька і наблизився до яскравого сонця. Віск на крилах розтанув, пір'я розлетілося й Ікар упав у море. Пір’я символізує дотримання балансу у житті. Не переступаючи межі, наше суспільство здатне продовжувати існування, зменшувати вплив, та заохочувати інших берегти природні ресурси планети.

"ECO-fashion — один із найперспективніших трендів нашого часу. Бездумне споживання застаріло — фешн-індустрія XXI століття прагне бути екологічною. Грамотна переробка сміття та відходів — прагнення до новизни із турботою про благополуччя планети. Тому я прийняв рішення спільно з українським брендом Наша Ряба створити колекцію жіночого одягу ICARIA, щоб привернути увагу нашого споживача до питань переробки матеріалів та відходів, що дуже важливо не лише у фешн-сфері, а й у всіх галузях життєдіяльності людини", — стверджує дизайнер Andre TAN.

У межах проєкту було розроблено ART-колекцію, яка була представлена у Києві 8 грудня на закритому показі у галереї D12. Також створена капсульна лінійка жіночого одягу: пуховий жилет, худі, сумка, шоппер та кепка, які надійдуть у продаж до магазинів ANDRE TAN, а також будуть доступні і для замовлення онлайн вже 18 грудня на сайті: andretan.ua. А всі зацікавлені зможуть подивитися на ART-колекцію з 11 грудня у ТРЦ LAVINA MALL, де буде працювати виставка. Після закінчення терміну експлуатації, одяг з колекції ICARIA можна передати на переробку.

Колекція одягу ICARIA виготовлена із використанням переробленої тканини, а також має прозорі елементи, всередині яких є пух та застосовується перо від бренду "Наша Ряба". Головний колір колекції — білий та синій, як символи моря та неба.

Для бренду "Наша Ряба" переробка відходів є важливим етапом роботи задля збереження довкілля. Так, побічні продукти під час виробництва м'яса птиці на заводах компанії переробляються: перо – у пір’яне борошно, яке використовується для виготовлення корму для тварин, курячий послід – в біогаз, жир – на біодизель та корми для домашніх тварин. А також в компанії функціонують найкращі очисні споруди в галузі – підприємства повертають нормативно-очищені стічні води.

Детальніше про проєкт за посиланням: https://ryaba.ua/icaria

Про МХП

МХП — вертикально інтегрований холдинг, лідер української аграрної індустрії з акціонерним капіталом і зарубіжними виробничими активами на Балканах.

Холдинг здійснює основну діяльність у галузях птахівництва, м'ясопереробки і тваринництва. Інноваційність та динамічне зростання дозволили МХП за десятиліття збільшити сукупні потужності з виробництва м'яса курки у три рази до понад 700 тис. тонн за підсумками 2020 року, також потужності компанії по виробництву курятини європейського операційного сегменту (РР) склали понад 100 тис. тонн м’яса птиці.

ГДР (Глобальні депозитарні розписки) МХП котируються під тикером MHPC. Серед партнерів холдингу з реалізації великих інвестиційних проєктів — Міжнародна фінансова корпорація (IFC) групи Світового Банку, Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку та інші провідні інституційні інвестори.