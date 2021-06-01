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"Наша позиція щодо Криму відома": Туреччина відповіла РФ на закиди через продаж БПЛА Україні

Автор: Артур Родивилов

У Міністерстві закордонних справ Туреччини прокоментували "рекомендації" Росії припинити військову співпрацю Україною. Анкара назвала бізнесом продаж Києву безпілотників, а також підтвердила підтримку деокупації Криму.

Про про це повідомляє NTV.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу зазначив, що угода з Україною була укладена багато років тому. Росія поставляє ракети в Сирію або інші країни. Анкара не ставила це під сумнів.

"Наша позиція по Криму відома. Ми також озвучуємо це росіянам. Ми говоримо про те, що її рішення - в політичній площині", - заявив Чавушоглу:

Міністр додав, що в усьому світі існує великий попит на безпілотні літальні апарати.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що безпілотники Bayraktar TB2 здатні протягом 12 годин вести спостереження і завдавати високоточних ударів..

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