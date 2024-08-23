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"Наш флаг – это наш оберег и наша сила": Кличко поздравил украинцев с Днем флага и Днем Независимости

Фото: Кличко поздравил украинцев с Днем флага и Днем Независимости (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем Государственного флага, который отмечает Украина, и с грядущим Днем Независимости, которые будут отмечать завтра, 24 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра столицы.

"Украина продолжает сражаться за свою независимость. За свою землю и за свою свободу! Бьется на передовой и работает на победу в тылу. Наш Государственный флаг – это наш оберег и наша сила! С ним украинские защитники идут в бой. С ним мы чтим павших героев. И поднимаем флаг в честь героев живых", – написал Виталий Кличко.

Мэр Киева выразил уверенность, что Украина победит.

"Мы выстоим и победим! Это наша земля и наше государство. Верьте в себя! Верьте в Украину! С Днем Государственного флага, с Днем независимости Украины!" – обратился к украинцам Кличко.

В видеопоздравлении, которое обнародовал Кличко, использованы кадры его поездок на передовую и передачи помощи защитникам от громады Киева и благотворителей.

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КиевДень независимости УкраиныВиталий КличкоДень государственного флага