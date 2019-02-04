"Наш край" висунув 5 вимог до кандидатів у президенти

Фото: Олександр Мазурчак (mayorsclub.org.ua)

"Наш край" не буде висувати кандидата на пост президента

Забезпечити завершення реформи децентралізації, дати чітку відповідь на питання про війну і мир, про зовнішньополітичні пріоритети та економічної стратегії держави, а також продемонструвати взаємоповагу та відданість демократичним принципам. Такі вимоги до кандидатів у президенти прийняв ХХІ з'їзд партії "Наш край", повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

У партії зазначають, що не будуть висувати кандидата на посаду президента, щоб не брати участь у "політичному цирку" і не ставати частиною масовки.

"Серйозний політичний процес у воюючому державі, олігархи свідомо перетворили в цирк. Вже є і клоуни, жонглери, фокусники. ХХІ з'їзд партії прийняв рішення не висувати кандидата у президенти України. Замість цього ми висуваємо 5 вимог до претендентів: вони повинні реалізувати реальні, а не паперові реформи в країні і проявити гідні глави держави моральні якості", - зазначив співголова партії Олександр Мазурчак.

Зокрема, "Наш край", як партія місцевого самоврядування, яка посіла третє місце на останніх місцевих виборах, вимагає від кандидатів повністю завершити реформу децентралізації.

"Всі реформи в країні повинні бути зроблені для людей, а не для олігархів. Одна з ключових - це децентралізація. Кандидати повинні дати чітку позицію щодо планів завершення децентралізації та внесення положень про неї в Конституції, а також про ухвалення закону про новий адміністративно-територіальному устрої. Також претенденти на посаду головнокомандувача повинні дати чіткий план, яким чином вони планують завершити війну і домогтися миру в Україні. Крім того, українці мають право дізнатися про зовнішньополітичні пріоритети кандидатів та їх бачення економічної стратегії держави. І, нарешті, партія вважає, що кандидати повинні продемонструвати в ході кампанії толерантність, взаємоповагу, відданість демократичним принципам і те, що для них інтереси України - вище особистих", - заявив Мазурчак.

У партії також заявили, що ставлять перед собою мету - вибори у Верховну раду.

"У парламенті ми всі наші ідеї втілимо в життя і не дамо владі знущатися над людьми. Без перебільшення 2019-й - це історичний рік для країни в цілому і партії зокрема. Ми повинні завоювати для себе належне місце в політичній системі нашої держави", - підсумували в партії.

Як відомо, партія "Наш край" увійшла в трійку лідерів за кількість обраних депутатів на виборах до ОТГ, починаючи з 2015 року.