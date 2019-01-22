"Наш край" вимагає від ЦВК негайно призначити вибори до 69 ОТГ 31 березня

Фото: Сергій Шахов (Віталій Носач / РБК-Україна)

Для призначення виборів в ОТГ на 31 березня залишилося всього кілька днів

ЦВК повинна призначити вибори до 69 об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) на 31 березня цього року і провести їх разом з виборами президента України. Про це заявив народний депутат від партії "Наш край" Сергій Шахов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Для призначення виборів в ОТГ на 31 березня залишилося всього кілька днів, зазначив він.

"За законом, виборчий процес триває два місяці. Щоб вибори в ОТГ відбулися 31 березня, їх слід призначити до кінця цього тижня. Центральна виборча комісія повинна прийняти таке рішення невідкладно", - пояснив Шахов.

На думку народного депутата, є два вагомі аргументи на користь проведення виборів ОТГ 31 березня.

"Центральна влада на словах заохочує громади до об'єднання. Зараз 69 ОТГ завмерли на низькому старті. Причому у 45-ти з них вибори були перенесені на невизначений термін через введення воєнного стану. Подальше зволікання з обранням органів влади в ОТГ буде сіяти зневіру в реформу децентралізації, загальмувати її подальший хід. Тому треба діяти. Тим більше, що проведення виборів в ОТГ разом з президентськими значно заощадить кошти для організації виборчого процесу", - сказав Шахов.

Наступним кроком влади, вважає народний депутат від "Нашого краю", має стати прискорення децентралізації

"Уряд планує завершити реформу до 2020 року. На сьогодні створено 876 ОТГ. Люди відчули позитивні результати децентралізації, коли ремонтують дороги, утеплюють школи, освітлюють вулиці. Але майже сім тисяч місцевих рад не ввійшли ні в одну з ОТГ. Влада повинна прискорити процес об'єднання, продемонструвавши незворотність змін. Покращення життя громадян має відбуватися навіть у складний виборчий рік політичних перипетій", - підсумував Шахов.

Нагадаємо, зараз в Україні створено 876 ОТГ, в яких проживає 9 млн громадян. У грудні 2018 через введення воєнного стану в 10 прикордонних з Росією областях вибори в 45 ОТГ були перенесені на більш пізній час. З тих пір до виборів підготувалися ще 24 ОТГ.