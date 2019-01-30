"Наш край" закликає владу покарати постачальників газу за незаконні платіжки

Уряд має покарати винних у розсилці незаконних платіжок

Правительство должно наказать виновных в рассылке незаконных платежек за газ. Об этом заявил народный депутат от "Нашего края" Сергей Шахов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу.

Он отметил, что на "заоблачные" тарифы, самовольно выставлены газоснабжающими компаниями, власть отреагировала лишь "пустыми заявлениями".

"Газопоставляющие компании в январе этого года разослали сотням тысяч украинцам платежки с завышенными тарифами за потребленный в декабре газ – так называемые дочисления. Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг признала эти действия противозаконными. Между тем, власти отреагировали на проблему только вялой заявлением Ревы о том, что платежки незаконны. Это заявление к платежке не прибавишь и в суд не отнесешь. Правительство должно наказать виновных в рассылке незаконных платежек за газ", – сказал Шахов.

Народный депутат отметил, что жертвами манипуляций с тарифами становятся наиболее законопослушные граждане.

"Первыми пострадавшими от лживых платежек оказываются те, кто привык платить за жилищно-коммунальные услуги без проволочек и сполна – пенсионеры, бюджетники, служащие. Это наиболее дисциплинированные, вместе с тем, наиболее социально уязвимые категории граждан. Такие скорее будут экономить на еде или гостинцах для внуков, но "за квартиру" будут платить исправно. Махинаторы с газовыми платежами не имеют ни совести, ни сердца", – считает Шахов.

Представитель "Нашего края" призвал власти немедленно отреагировать на вопиющую ситуацию с "лживым" платежами.

"Наш край" призывает власть вместо пустых заявлений на телевидении наказать виновных. Это должно реализоваться в соответствующих решениях правительства, штрафах и исках в суд. Мы требуем вернуть потребителям их средства и выплатить компенсации. Граждане должны чувствовать, что власть защищает их интересы, а не только облагает налогами", – резюмировал Шахов.

По данным "Нашего края", в январе украинцы начали получать платежки, содержащие повышенный тариф на газ. Он касается потребителей, которые пользуются газом для приготовления пищи и не имеют счетчиков.