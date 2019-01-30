"Наш край" закликає владу покарати постачальників газу за незаконні платіжки

Фото: Сергій Шахов (Віталій Носач / РБК-Україна)

Уряд має покарати винних у розсилці незаконних платіжок

Уряд має покарати винних у розсилці незаконних платіжок за газ. Про це заявив народний депутат від "Нашого краю" Сергій Шахов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу.

Він зазначив, що на "захмарні" тарифи, самовільно виставлені газопостачальними компаніями, влада відреагувала лише "порожніми заявами".

"Газопостачальні компанії в січні цього року розіслали сотням тисяч українців платіжки з підвищеними тарифами за спожитий у грудні газ – так звані дочисления. Нацкомісія з регулювання енергетики і комунальних послуг визнала ці дії протизаконними. Між тим, влада відреагувала на проблему тільки млявою заявою Реви про те, що вони незаконні. Це заяву до платіжці не додаси і в суд не віднесеш. Уряд має покарати винних у розсилці незаконних платіжок за газ", – сказав Шахов.

Народний депутат зазначив, що жертвами маніпуляцій з тарифами стають найбільш законослухняні громадяни.

"Першими постраждалими від брехливих платіжок виявляються ті, хто звик платити за житлово-комунальні послуги без зволікань і сповна – пенсіонери, бюджетники, службовці. Це найбільш дисципліновані, разом з тим, найбільш соціально вразливі категорії громадян. Такі швидше будуть економити на їжі або гостинцях для онуків, але "за квартиру" будуть платити справно. Махінатори з газовими платежами не мають ні совісті, ні серця", – вважає Шахов.

Представник "Нашого краю" закликав владу негайно відреагувати на кричущу ситуацію з "брехливим" платежами.

"Наш край" закликає владу замість порожніх заяв на телебаченні покарати винних. Це повинно реалізуватися у відповідних рішеннях уряду, штрафи і позовах до суду. Ми вимагаємо повернути споживачам їх кошти і виплатити компенсації. Громадяни повинні відчувати, що влада захищає їх інтереси, а не тільки обкладає податками", – резюмував Шахов.

За даними "Нашого краю", в січні українці почали отримувати платіжки, містять підвищений тариф на газ. Він стосується споживачів, які користуються газом для приготування їжі і не мають лічильників.