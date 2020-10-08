"Наш край" показав, в яких умовах лікують хворих на COVID-19 у Миколаївській області

Фото: Юрій Кормишкін (прес-служба партії)

Голова партії "Наш край" у Миколаївській області Юрій Кормишкін показав, в яких умовах лікують хворих на COVID-19. Він також звернувся до в.о. голови ОДА Тетяни Стахевич через те, що йому заборонили ремонтувати 3 інфекційне відділення Обласного центру лікування інфекційних захворювань та продемонстрував відповідний лист.

Про це повідомляє прес-служба політсили.

"Що ви робите? Ми з бюджету як бізнес не беремо жодної гривні. Та навпаки, кожен із вас приїдьте у вихідний день і допоможіть перенести дошку, чи ще щось. Це ж не в рекомендаціях писати - заборонити ремонт. Корови й свині живуть кращих умовах, ніж ви пропонуєте людям які COVID-19 хворіють", - наголосив Кормишкін.

Також він нагадав про тиск через ремонт на в.о. директора Обласного центру лікування інфекційних захворювань Світлану Федорову за те, що у відділенні почався ремонт.

Своєю чергою, "Наш край", у програмі "12 кроків для розвитку рідного краю", виступає за якісну та повсюдно доступну медицину.

"Covid-19 продемонстрував повну неспроможність вітчизняної медицини боротися із такими масштабними епідеміями. Система охорони здоров’я покликана забезпечити надання якісних медичних послуг жителям громади. Ключові завдання системи охорони здоров’я у громаді - доступність, якість, терміновість. Ми будемо надавати найкращі соціальні умови для залучення в громади кваліфікованих медиків. Ми будемо ініціювати обласні спеціалізовані медичні програми, у тому числі із залученням благодійних фондів", - зазначається у програмі партії.

Нагадаємо, в Україні за добу зафіксували 5 397 нових випадків коронавірусу. Це вперше з початку пандемії, коли кількість нових захворювань перевищило 5 тисяч.

Найбільше нових випадків підтвердили у Харківській (+576) області, Києві (+422), Одеської (+367), Сумській (+312) і Дніпропетровській (+306) областях.