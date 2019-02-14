"Наш край": після новорічного квиткового колапсу УЗ готує подвійне подорожчання квитків

Фото: Сергій Шахов (РБК-Україна)

Шахов зазначив, що "Укрзалізниця" готується передати в користування приватним фірмам пасажирські вокзали

Влада повинна заборонити "Укрзалізниці" підвищувати ціни на квитки і передавати в користування приватним компаніям залізничну інфраструктуру. З таким зверненням до уряду виступив народний депутат від партії "Наш край" Сергій Шахов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Наш край".

Він обурився тим фактом, що "Укрзалізниця" готується передати в користування приватним фірмам пасажирські вокзали.

"За спиною українців вже домовилися про передачу в приватні руки двох залізничних вокзалів. Люди вже "насолодилися" платними залами очікування, платними вокзальними туалетами і платними койкомісцями для ночівлі. Але ще не було в історії України, щоб з пасажирів брали плату за вхід на вокзал. Керівництву "Укрзалізниці" і профільному міністерству все по плечу, крім одного - подолати багатомільярдну корупцію на самій залізниці", - сказав Сергій Шахов.

Другим "весняним подарунком" українцям від залізниці, зазначає народний депутат, буде підвищення тарифів на пасажирські перевезення.

"Керівництво "Укрзалізниці" і профільного міністерства підготували ще один "весняний подарунок" українцям у вигляді підвищення вартості проїзду на 25 відсотків протягом року. А у озвучених планах - дворазове подорожчання проїзду! Ці "менеджери" мріють про "економічно обґрунтовані тарифи", а самі користуються службовими лімузинами і літаками. При цьому поняття не мають, що українцям просто не буде за що їздити", - підкреслив Сергій Шахов.

Народний депутат закликав владу зупинити і покарати "псевдо-реформаторів залізниці".

"Наш край" закликає уряд і профільне міністерство зупинити підготовку до розпродажу держмайна і звільнити псевдо-реформаторів залізниці. Влада повинна накласти мораторій на підвищення тарифів на пасажирські перевезення і змусити керівництво "Укрзалізниці" зосередитися на подоланні корупції в галузі. Там приховані колосальні резерви для модернізації рухомого складу і збереження тарифів на прийнятному для громадян рівні", - резюмував Сергій Шахов.

Раніше в департаменті стратегічного розвитку та інвестиційної політики "Укрзалізниці" повідомили, що вибирають два залізничні вокзали для передачі в концесію для користування приватним компаніям. Також "Укрзалізниця" планує протягом цього року підняти тарифи на перевезення пасажирів на чверть. На стільки ж зростуть і тарифи на перевезення багажу. При цьому в держмонополії відзначають, що беззбитковими перевезення будуть в разі підвищення тарифів більш ніж в 2 рази.