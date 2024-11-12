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Население должно быть готово к ухудшению условий жизни после изъятия реверсной дотации у городов, - эксперт

Фото: население должно быть готово к ухудшению условий жизни после изъятия реверсной дотации у городов (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Население городов должно понимать, что качество жизни в городах может значительно снизиться после удаления реверсной дотации у городов.

Об этом заявил юрист, аналитик Андрей Виргинский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

Он напомнил, что через 8-9 дней должно состояться голосование за проект бюджета, в котором правительство предлагает изъять реверсную дотацию у местных бюджетов на 12,9 млрд гривен.

"Уже сейчас Ассоциация городов спрашивает как при этих условиях создавать реабилитационные центры для раненых, обеспечивать пункты несгибаемости, отопительный период, и соблюдать мораторий на повышение тарифов, ведь без поддержки из муниципальной казны функциональная деятельность предприятий жилищно-коммунальной сферы будет под вопросом. что нужно максимально наполнять центральный бюджет. Но, как города, должны обеспечивать жизнедеятельность и функционирование городов в таких условиях", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что это вопрос, относящийся к внутриполитической и бюджетной ситуации и имеющий свою предпосылку в связи с недостаточностью ресурса.

"Но такая политика приводит к тому, что мы этот ресурс извлекаем из тех сфер, которые тоже формируют нашу жизнедеятельность. Тогда мы должны принять, что уровень нашего благополучия и благоустройства идет на убыль. В масштабах государства это не столь значительная сумма, и так как могли уже "высушить" те органы самоуправления в предыдущие периоды, забрав НДФЛ и часть единого налога. Это единственный вопрос, что это станет неожиданностью для населения. и на 8-12 часов может быть отключение электроэнергии и теплоснабжения", – отметил Андрей Виргинский.

Напомним, Кабинет Министров Украины в проекте Закона "О Государственном бюджете Украины на 2025 год", реестр. №12000, инициировал изъятие из доходов бюджетов общин средств реверсной дотации, которая в следующем бюджетном году
планируется в размере 12,9 млрд грн у 189 общин.

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