Население Китая сократилось впервые за 60 лет: опубликована новая статистика

По данным Национального бюро статистики страны, население Китая сократилось примерно на 850 тысяч человек и на сегодня составляет 1,41 млрд человек.

Уровень рождаемости в прошлом году составил 6,77 новорожденных на 1000 человек по сравнению с 7,52 – в 2021 году, что стало самым низким уровнем рождаемости за всю историю наблюдений.

В Китае также зарегистрирован самый высокий уровень смертности с 1974 года: 7,37 смертей на 1000 человек по сравнению с 7,18 смертями годом ранее. Эксперты ООН прогнозируют, что к 2050 году население Китая сократится на 109 миллионов человек.

Большая часть демографического спада является результатом политики Китая в отношении одного ребенка, которую он вел в период с 1980 по 2015 год, а также существенных расходов на образование, из-за которых многие китайцы отказывались иметь более одного ребенка в семье.