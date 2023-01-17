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Население Китая сократилось впервые за 60 лет: опубликована новая статистика

Фото: население Китая сократилось впервые за 60 лет (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

По итогам 2022 года население Китая сократилось впервые за шесть десятилетий, с 1961 года. По прогнозам эта тенденция продолжится, что вызовет серьезные последствиями для экономики страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным Национального бюро статистики страны, население Китая сократилось примерно на 850 тысяч человек и на сегодня составляет 1,41 млрд человек.

Уровень рождаемости в прошлом году составил 6,77 новорожденных на 1000 человек по сравнению с 7,52 – в 2021 году, что стало самым низким уровнем рождаемости за всю историю наблюдений.

В Китае также зарегистрирован самый высокий уровень смертности с 1974 года: 7,37 смертей на 1000 человек по сравнению с 7,18 смертями годом ранее. Эксперты ООН прогнозируют, что к 2050 году население Китая сократится на 109 миллионов человек.

Большая часть демографического спада является результатом политики Китая в отношении одного ребенка, которую он вел в период с 1980 по 2015 год, а также существенных расходов на образование, из-за которых многие китайцы отказывались иметь более одного ребенка в семье.

Ранее мы писали, что в Китае фиксируют большое количество новых случаев инфицирования COVID-19. В результате резкого всплеска заболеваемости больницы и крематории переполнены.

Напомним, агентство Reuters писало, что пик новой волны заболеваемости COVID-19 в Китае продлится два-три месяца и вскоре распространится на сельские районы страны.

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Китай