Население ЕС растет второй год подряд благодаря беженцам из Украины

По данным статистического ведомства ЕС, отрицательное естественное изменение (больше смертей, чем рождений) было перекрыто положительным сальдо миграции.

"Наблюдаемый рост населения можно в значительной степени объяснить возросшими миграционными движениями после COVID-19 и притоком перемещенных лиц из Украины, которые получили временный статус защиты в странах ЕС в результате российской агрессивной войны в феврале 2022 года", - говорится в сообщении.

Население ЕС выросло с 354,5 млн в 1960 году до 449,2 млн на 1 января 2024 года, увеличившись на 94,7 млн человек. Темпы роста населения постепенно замедлялись в последние десятилетия: население ЕС увеличивалось в среднем примерно на 0,6 млн человек в год в период 2015-2024 годов, тогда как средний прирост в 1960-х годах составлял 2,9 млн человек в год.

Хотя население ЕС ненадолго сократилось в 2020 году примерно на 0,5 млн человек, а в 2021 году - почти на 0,3 млн человек из-за пандемии COVID-19, оно начало восстанавливать свой рост.

Население отдельных стран ЕС на 1 января 2024 года составляло от 0,6 млн на Мальте до 83,4 млн в Германии. Германия, Франция и Италия вместе составляли почти половину (47%) от общей численности населения ЕС на 1 января 2024 года.

Хотя общая численность населения ЕС увеличилась в 2024 году, не во всех странах ЕС был зарегистрирован прирост. В общей сложности в 7 странах было зафиксировано сокращение населения в период с 1 января 2023 года по 1 января 2024 года, при этом наибольшее сокращение было зафиксировано в Польше (-132 800 человек), Греции (-16 800) и Венгрии (-15 100). Рост наблюдался в 20 других странах, при этом наибольшее в Испании (+525 100), Германии (+330 000) и Франции (+229 000).