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Население ЕС достигло исторического максимума

Евросоюз, Суббота 12 июля 2025 08:40
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Население ЕС достигло исторического максимума Иллюстративное фото: население Европы (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Евросоюзе зафиксировали исторический рост населения. Новые данные Евростата подчеркнули острые демографические вызовы, стоящие перед регионом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованные 11 июля данные Евростата.

Стало известно, что совокупное население ЕС по итогам 2024 года достигло рекордной отметки - 450,4 миллиона человек.

При этом ключевым фактором этого прироста стала миграция из третьих стран, так как естественный прирост в ЕС уже более десяти лет является отрицательным.

С 2012 года в странах ЕС ежегодно фиксируется превышение количества смертей над рождаемостью. Так, в 2024 году в странах блока родилось 3,56 миллиона младенцев, тогда как количество умерших достигло 4,82 миллиона. Это привело к естественной убыли населения в 1,3 миллиона человек.

Таким образом, демографическая ситуация в ЕС остается напряженной. Еще бы, низкая рождаемость и старение населения создают дополнительное давление на пенсионную систему и рынок труда.

Однако миграционные потоки частично позволяют компенсировать эти вызовы.

По данным Евростата, наибольшую долю населения ЕС по-прежнему составляют жители Франции, Германии и Италии - вместе они насчитывают почти половину всего населения блока (47%).

Наибольший прирост населения зафиксировали на Мальте, где он составил 19 человек на 1000 жителей, далее следуют Ирландия (16,3) и Люксембург (14,7).

В то же время в восьми странах ЕС произошло сокращение численности населения. Наиболее заметное падение зафиксировано в Латвии - минус 9,9 на тысячу, в Венгрии - минус 4,7, а Польша и Эстония поделили третье место с показателем минус 3,4.

Опубликованные данные вновь актуализировали вопрос демографической стратегии для Европы, ведь долгосрочное удержание населения и стабильность экономики напрямую зависят от баланса между рождаемостью, смертностью и масштабами миграции.

Напомним, в июне 2025 года в Украине зафиксировали самое высокое за последние три года полномасштабной войны с Россией количество жертв среди гражданских. Погибли 232 человека, еще 1 343 пострадали.

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